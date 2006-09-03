حماس تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين ظرف 10 روز آتي را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت،"خليل الحيه" رئيس جناح جنبش حماس درپارلمان فلسطين در واكنش به اظهارات سخنگوي رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين مبني براينكه دولت وحدت ملي فلسطين طي ده روز آتي تشكيل مي شود ، اين سخنان را رد كرد.

"الحيه" دركنفرانسي مطبوعاتي درغزه گفت : رايزني ها بين جنبش حماس و ديگر گروه هاي فلسطيني همچنان در آغاز راه است و جنبش حماس مشتاق است كه روند تشكيل دولت وحدت ملي با سرعت به پيش رود.

رئيس فراكسيون پارلماني جنبش حماس همچنين تاكيد كرد : هيچ نشانه اي كه بيان كننده اعلان تشكيل دولت وحدت ملي در خلال ده روز آينده در دست باشد، وجود ندارد.

وي با ابراز اميدواري نسبت به تشكيل دولت وحدت ملي در سريعترين وقت ممكن، خاطرنشان كرد : نمي داند كه اين مسئله چقدر زمان مي برد و ما همچنين نمي دانيم كه با چه نتايجي درخلال روزهاي آتي روبرو خواهيم شد.

اين مقام جنبش حماس تاكيد كرد : مهم اين است كه دولت آتي براي برداشتن حلقه محاصره از ملت فلسطين كه برخي كشور در جهت همراهي با صهيونيست ها و آمريكايي ها آن را ايجاد كردند، تلاش كند.