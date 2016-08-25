۳۴۰ طرح دام و طیور در کشور بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح سه پروژه پرورش مرغ مادر گوشتی افزود: در هفته دولت، ۳۴۰ طرح درزمینهٔ دام و طیور به بهرهبرداری میرسد که برای اجرای آنها بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
وی اظهار داشت: خودکفایی درزمینهٔ دام و طیور از رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی است.
به گفته رکنی، وزارت جهاد کشاورزی در سه سال گذشته، دستاوردهای بزرگی چون خودکفایی در تأمین گندم موردنیاز کشور و همچنین کاهش وابستگی به محصولات دامی وارداتی داشته است.
سه پروژه مرغ مادر گوشتی جمعاً به ظرفیت ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ قطعه و اشتغالزایی ۱۶۰ نفر بااعتباری بالغبر ۲۳۰ میلیارد ریال در مازندران به بهرهبرداری رسید.
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