۳۴۰ طرح دام و طیور در کشور بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح سه پروژه پرورش مرغ مادر گوشتی افزود: در هفته دولت، ۳۴۰ طرح درزمینهٔ دام و طیور به بهره‌برداری می‌رسد که برای اجرای آن‌ها بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: خودکفایی درزمینهٔ دام و طیور از رویکردهای وزارت جهاد کشاورزی است.

به گفته رکنی، وزارت جهاد کشاورزی در سه سال گذشته، دستاوردهای بزرگی چون خودکفایی در تأمین گندم موردنیاز کشور و همچنین کاهش وابستگی به محصولات دامی وارداتی داشته است.

سه پروژه مرغ مادر گوشتی جمعاً به ظرفیت ۱۳۵ هزار و ۵۰۰ قطعه و اشتغال‌زایی ۱۶۰ نفر بااعتباری بالغ‌بر ۲۳۰ میلیارد ریال در مازندران به بهره‌برداری رسید.