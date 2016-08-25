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۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۴۶

رئیس هیئت دوچرخه سواری مشهد:

مسیرهای دوچرخه سواری شهر مشهد ایمن نیست

مسیرهای دوچرخه سواری شهر مشهد ایمن نیست

مشهد ـ رئیس هیئت دوچرخه سواری مشهد گفت: مسیرهای دوچرخه سواری شهر مشهد ایمن نیست و باید بر روی آنها اصلاحاتی صورت بگیرد.

سید مجتبی جاودانی در گفتگو با  خبرنگار مهر، اظهار کرد: با وجود اینکه شهرداری مشهد در خصوص مسیرهای دوچرخه سواری زحمت زیادی کشیده اما بسیاری از مسیرهای دوچرخه سواری شهر مشهد دارای فرعی و بریدگی است لذا باید اصلاحات لازم انجام شود.

وی بیان کرد: مسیرهای کنونی به شکل مهندسی ساخته شده اما برای بهتر شدن آنها از تجربه دوچرخه سواران استفاده نشده است و پیشنهاد می‌کنیم شهرداری در این خصوص از تجربه دوچرخه سواران کمک بگیرد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری مشهد با بیان اینکه تمامی اعضای هیات دوچرخه سواری مشهد با دوچرخه تردد می‌کنند، تصریح کرد: ما با کم و کاستی‌های شهر برای استفاده دوچرخه سواران بیشتر از سایرین آشنا هستیم و می‌توانیم تجربیات خود را در اختیار شهرداری قرار دهیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه نیازمند کارهای زیادی است اما یکی از بهترین برنامه های ما برگزاری روز سه‌شنبه های بدون خودرو است که از شهروندان می‌خواهیم ما در این برنامه هفتگی یاری نمایند.

کد مطلب 3751950

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