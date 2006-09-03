پيشكسوت و بازنشسته تئاتر استان خراسان رضوي درباره اوضاع كلي هنر نمايش در اين استان به خبرنگار مهر گفت: "در حقيقت كار تئاتر در شهرستان ها در 10 يا 15 سال گذشته هيچ رونقي نداشته و بيشتر در مركز به آن پرداخته شده است."

تيمور قهرمان تصريح كرد: "با كمال تاسف بايد گفت در اين چند سال اخير حتي در تهران هم رونق تئاتر كم و كمتر شده كه دلايل آن هم متفاوت است و به همين نسبت در شهرستان ها از جمله مشهد ديگر كاملا از رونق افتاده است. ريشه اين موضوع در اصل به مسئولان برمي گردد كه هرگز ديده نشد نشستي در مورد مشكلات تئاتر تشكيل دهند و از پيشكسوتان دعوت كنند. من حدود 50 سال كار تئاتر كردم، اما هيچ گاه از تجربه من و امثال من استفاده نشده است."

وي در ادامه افزود: "بزرگترين مشكل تئاتر كشور ما اين است كه يكديگر را باور و قبول نداريم، اختلاف سليقه ها فراوان است و مسئولان در برابر برنامه ها پاسخگو نيستند. شايد به همين دليل است كه با افزيش بودجه هم مشكل تئاتر حل نشده، چون مشكل تئاتر ما ريشه اي است."

قهرمان، بازيگر قديمي تئاتر، در پايان گفت: "بايد به تجربه نسل گذشته رجوع كنيم و به يكديگر ايمان داشته باشيم. اگر از كسي استفاده نمي كنيم، دليل داشته باشيم و از افرادي كه كارآيي بيشتري دارند استفاده كنيم."

علي سوزنچي، بازيگر تئاتر خراسان رضوي، هم در اين باره به مهر گفت: "در آغاز انقلاب سالن هلال احمر در اختيار ما بود و تا سال 61 هر شب تئاتر داشتيم. از سال 61 چون سالن را از ما گرفتند اجراي ما محدود به حضور در جشنواره ها شد. اما خوشبختانه چند سالي است سالن مجتمع هاشمي نژاد دست بچه هاي تئاتر است و فصل هاي تئاتر زيادي داشتيم كه با استقبال مواجه شد."

وي ادامه داد: "البته نمايش اين تئاترها رايگان است و تئاتر تا به حال فروشي نداشته و اين باعث گلايه هنرمندان هم شده است، ولي من معتقدم بايد اول تئاتر در جامعه به جايگاه اصلي اش بازگردد و تماشاگر آنقدر كار خوب ببيند كه با تئاتر آشتي كند. آنگاه مي توانيم اميدوار باشيم كه تئاتر فروش خوبي داشته باشد."

سوزنچي درباره اقدامات دولت در اين زمينه و افزايش بودجه تئاتر گفت: "درباره وضعيت تئاتر در اين يك سال نمي توان قضاوت كرد، چون بودجه هر اداره اول سال تعيين مي شود و تا به دست هر قسمتي برسد طول مي كشد. بودجه تئاتر هنوز به دست اداره كل هنرهاي نمايشي نرسيده كه بين استان ها تقسيم شود. مطمئنا سهم هر استان زياد شده، ولي تا به دست بچه هاي تئاتر برسد چند ماه ديگر طول كشد و شايد يك سال ديگر بتوان درباره اين موضوع قضاوت كرد."

بازيگر تئاتر "خورشيد كاروان" در ادامه اظهار داشت: "مشكل اصلي تئاتر ما بودجه است و اگر بودجه بهتر شود و تئاتر هم بتواند فروش بهتري داشته باشد، مي توانيم آينده درخشاني را براي تئاتر كشور و شهرستان ها پيش بيني كنيم. پيشنهاد من اين است كه جواناني كه اكنون كار تئاتر مي كنند كار خوب ارائه دهند تا تماشاگر جذب شود و اين به نفع تئاتراست."

محمد الهي هم گفت: "هنر تئاتر بسيار پرخرج است و مثل سينما نيست كه تهيه كننده داشته باشد و خودش خرجش را دربياورد. بنابراين حتما بايد حمايت وسيع دولت شامل حال تئاتر شود و البته در يك سال اخير وعده هاي زيادي شنيديم كه متاسفانه هيچ يك عملي نشد."



وي تصريح كرد: "افزايش بودجه تئاتر قرار بود شهرستان ها را هم دربر بگيرد، اما خود تهران اين قدر وسيع است كه تا به شهرستان ها برسد كلي طول مي كشد و هنوز اين بودجه ابلاغ نشده است. افزايش بودجه به شرطي خوب و تاثيرگذار است كه به من به عنوان كارگردان، بازيگر و به بقيه عوامل هم برسد و ما شاهد اين اتفاق تا به حال نبوده ايم."



كارگردان و بازيگر "پوتين هاي پايدار" در ادامه افزود: "شرايط بسيار بدي در تئاتر شهرستان ها از جمله مشهد حاكم است و تعداد كساني كه در شهر ما به صورت حرفه اي كار تئاتر مي كنند به تعداد انگشتان دست هم نيست. وقتي من به عنوان يك هنرمند تئاتر كه به آن عشق مي ورزم در شهر خودم حمايت نمي شوم، مسلما ترجيح مي دهم در مركز كار كنم يا به سينما و تلويزيون بروم."



وي تصريح كرد: "البته علاوه بر بودجه يك مشكل ديگر هم داريم كه "متن خوب" است كه البته اين مشكل را مي توان با مراجعه به نويسندگان خوب و حرفه اي حل كرد. اميدوارم دولت احمدي نژاد كه به هنر توجه ويژه اي نشان داده بتواند گام هاي مهمي در برطرف كردن مشكلات تئاتر به خصوص در شهرستان ها بردارد و شاهد شكوفايي اين هنر و سرافرازي هنرمندان باشيم."