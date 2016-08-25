به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی بعدازظهر پنجشنبه به نهاوند سفر کرد و با حضور در گلزار شهدای امام‌زاده شاهزاده محمد نهاوند و ادای احترام به شهدای مدفون در این امام‌زاده کار خود را در نهاوند آغاز کرد.

وی پس از ادای احترام به همراه امام‌جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان به شهدا با حضور در مدرسه خیریه دکتر حمیدی کلنگ ساخت این مدرسه را به همراه فرماندار نماینده نهاوند در مجلس و امام‌جمعه شهرستان زدند.

وی در ادامه با حضور در شورای اداری شهرستان نهاوند در محل فرمانداری نهاوند، گفت: نکته‌ای که باید بیش‌ازپیش توجه شود این مهم است که شهیدان رجایی و باهنر قبل از ریاست جمهوری معلمین اخلاق هستند.

عباسی، گفت: این بزرگواران راهی را ترسیم کردند تا با بهره‌گیری از آن‌ها بتوانیم در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی قدم برداریم.

وی بابیان اینکه امروز همان توطئه‌های استکباری که در دهه‌های قبل که متوجه مردم و نظام بود در حال شکل‌گیری است، گفت: سفاکانی که دستان آن‌ها تا مرفق به خون ائمه جمعه و جماعات و مردم مظلوم ما عیان بود امروز به دنبال ایجاد خلأ هستند.

وی اظهار کرد: می‌بینیم که منافقین امروز در حال احیای توطئه‌های جدید برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند، مستحضر هستید که همین روزها منافقین در پاریس گرد هم آمدند و با حضور عربستان، آمریکا اسرائیل و انگلیس در یک مراسم رسمی اعلام می‌کنند مرحوم آقای فلانی این در حالی است که مردم ما حتی از آوردن نام این شخص ابا دارند و یا با محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطین دیدار می‌کنند که نشان از توطئه دارد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه هدف از دیدار با محمود عباس به رسمیت شناختن سازمان آزادی‌بخش فلسطین بود، گفت: اهدافی که در این دیدارها پیگیری می‌شود اهداف شوم در حق بشریت است.

وی گفت: ۱۰ سال پیش که حرف از خاورمیانه بزرگ می‌زنند اهدافی چون جنگ نیابتی امروز را دنبال می‌کردند که مقام معظم رهبری بارها با اشاره به جنگ نیابتی که حکومت‌های ظالم در یمن، سوریه، عراق و غیره راه انداخته‌اند اشاره‌کرده است.

وی ادامه داد: امروز به‌واسطه راه‌اندازی این جنگ‌های نیابتی روزانه ۶۰۰ نفر زن، کرد، کودک بی‌گناه در کشورهای مسلمان خاورمیانه و جهان جان خود را از دست می‌دهند و طعمه خودکامگی این ناجوانمردان هستند.

وی با شاره به اینکه امروز باید بیدارباشیم و باایمان به خدا و اخلاص عمل کنیم گفت: رهبر معظم انقلاب تمامی این خصایص را در یک کلمه انقلاب بودن، انقلابی عمل کردن خلاصه کردند.

وی افزود: تا زمانی که این روحیه بزرگ بر انقلاب اسلامی ایران حاکم باشد نه آمریکا و نه هیچ کشور مرتجع و خائنی راه به‌جایی نخواهند برد.

دولت تدبیر و امید برکات زیادی را برای ایران اسلامی به ارمغان آورده است

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت تدبیر وامید طی سال گذشته، گفت: این دولت گام‌هایی بلند در راستای امنیت و اقتدار ملی، سلامت، حوزه سیاست خارجه در راستای حاکم شدن آرامش در جامعه برداشته است.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی ذیل منشور شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت گفت: این مهم به معنای در آستانه جنگ بودن است که دولت تدبیر و امید باروحیه اعتدال‌گرایی در امورات داخلی و خارجی کشور و باسیاست تشنج‌زدایی تحولی عظیم در ایران و جهان حاکم کرد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه آثار برجام از منظر بین الملل در سالیان آتی به‌صورت تمام و کمال جاری می‌شود و تأثیر بسیار مثبتی بر کشور خواهد داشت، گفت: جهانیان در پرتو این برجام، امروز در حال بحث و گفتگو هستند و برای آن‌ها سؤال است که چطور با مذاکرات و گفتگو میان ۵+۱ ایران توانست قطع‌نامه‌های متعددی را خنثی و بی‌اثر کند.

وی با اشاره به بدعهدی آمریکا گفت: باسابقه موجود از آمریکا به بدعهدی آمریکا ایمان‌داریم.آن‌ها فکر می‌کردند که ایران اسلامی برای اینکه به منافع خود دست یابد حاضر به امضای هر قطعنامه ای است اما این‌گونه نبود و نخواهد بود و ایران اسلامی هیچ‌گاه دست از حمایت سوریه، عراق و یمن بر نخواهد داشت چراکه چشم‌پوشی از این کشورها یعنی چشم بستن بر آنچه نظام اسلامی بر آن استوارشده است.

وی گفت: اگر برجم از منظر برخی هیچ دست آوردی نداشته است همین مهم ما را بس که جهانیان فهمیدند ایران اسلامی هیچ‌گاه به دنبال سلاح اتمی نبوده است.

عباسی گفت: بیشترین آمدوشدهای اقتصادی مسئولان ارشد کشورهای خارجی مربوط به ۳ سال گذشته است وقتی یک کشور با ۲۰۰ نفر هیئت اقتصادی به ایران سفر می‌کند برای اتلاف وقت که نمی‌آید!

وی با شاره به اینکه طی این چند سال رئیس‌جمهور روسیه جهت مذاکرات و انجام و امضای موفقت نامه‌ها و دیدار با رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور بیش از ۵ بار به ایران سفرکرده است، گفت: یکی از اهداف دولت تدبیر و امید از انجام این دیدارها نگاه تحولی در برنامه سیاست بین‌الملل است.

تورم از ۴۵ درصد سال ۹۲ به ۸.۸ درصد رسیده است

وی بابیان اینکه دولت در راستای ساماندهی به امور اقتصادی داخلی کشور اقدامات مؤثر و مفیدی در راستای رشد اقتصادی و همچنین کاهش تورم انجام داده است، گفت: تورم در سال ۱۳۹۲ ۴۵ درصد بود که امروز به حمدالله با همراهی مسئولین و نگاهی تحولی به امور کشور تورم به ۸.۸ رسیده است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: خوشبختانه مقرر بود که دولت رشد اقتصادی را تا پایان سال جاری ۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشد که به حمدالله در سه‌ماهه ابتدای سال جاری این رشد به ۴.۴ درصد رسیده که جای خوشحال و تقدیر همه افرادی دارد که این مهم را رغم زدند.

وی با اشاره به تبلیغات منفی در برخی رسانه‌ها علیه دولت که دولت را به هزاران عیب و قصور متهم می‌کنند، گفت: دولت تدبیر و امید امروز با زمینه‌های ایجادشده به‌وسیله برجام توانسته سیاست اقتصاد مقاومتی را در کشور به‌صورت موفق تا به کنون اجرا کند.

وی با اشاره به بحث حقوق شهروندی، گفت: حقوق شهروندی یک از اصول اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همگان بر آن واقف هستند.

محمود عباسی در بحث آسیب‌های اجتماعی گفت: آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه امروز توسط مقام معظم رهبری رصد می‌شود و ایشان با توجه به حساسیت ویژه موضوع دستور بر تشکیل سازمان آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور را دادند.

وی گفت: باید مدیریت آسیب‌های اجتماعی در دستور کار باشد یکی از عرصه‌هایی که مردم می‌توانند در قالب فعالیت‌های اجتماعی و سمن‌ها نقش‌آفرینی کنند فرهنگ‌سازی استفاده مناسب و درست از آن‌ها است.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت‌های قبل درزمینهٔ رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی موفق بودند امروز وضعیت کشور این‌گونه نبود، گفت: مدیریت بر آسیب‌های اجتماعی باید از کانون و بنیان خانواده‌ها آغاز شود چراکه مهم‌ترین رکن و شهروندی در خانواده است.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، تصریح کرد: آموزش دادن جوانان در محیط کار دانشگاه خیلی دیر است هرچند که بنابر روایات و آیات بر این مهم ناامید نیستیم کما اینکه امروز اعتیاد، طلاق و بسیاری دیگر از آسیب‌ها در جامعه وجود دارد.

وی با شاره به اینکه اخلاق محوری در دستور کار قرار گیرد، گفت: هر کس در جایگاه خود مسئول به رفع آسیب‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی که مصوبه هیئت‌وزیران است به‌زودی ابلاغ می‌شود، گفت: اقدامات و تمهیدات انجام‌شده در راستای طرح تحول سلامت در راستای همین حقوق شهروند است.

وی بابیان اینکه هزینه‌های درمان درگذشته سرسام‌آور بود، گفت: قیمت نفت با کاهش بیش از یک سومی نسبت به قبل با بشکه‌ای ۴۰ دلار در حال فروش است اما بااین‌حال اقدامات ارزنده‌ای که در قبل با سه برابر این قیمت فروخته می‌شد کار به‌پیش نبردند.

این مقام مسئول با اشاره به تحت حمایت قرار گرفتن ۹ میلیون نفر از مردم به بیمه سلامت گفت: در سایه طرح تحول سلامت پرداختی مردم در شهر و روستا به زیر ۱۰ درصد رسیده که این در پرتوی در نظر داشتن سیاست‌های حقوق شهروندی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، گفت: دشمنان ما دست از دشمنی خود برنمی‌دارند و بعد از مذاکرات مسئله حقوق بشر را مطرح کردند.

وی گفت: حقوق بشر مشهون از ارزش‌های ایرانی اسلامی است و ما باید رعایت حقوق بشر را از غرب و مدعیان حقوق بشر این مهم را مطالبه کنیم.

وی بابیان اینکه امروز زنان و مردان بی‌گناهی در کشورها قربانی مدعیان حقوق بشر هستند، گفت: حقوق بشر ابزار سیاسی برای خارج کردن رقبا از صحنه سیاسی است.

عباسی از راه‌اندازی کلینیک‌های تخصیصی آموزشی حقوق شهروندی در محلات خبر داد و گفت: تشکیل ۱۴ تا ۱۵ میلیون پرونده در سال با ۸۰ میلیون نفر جمعیت جای کار و فرهنگ‌سازی در کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه باید راهکار دستیابی به احقاق حقوق خودمان را بدانیم، گفت: این مهم کمک بسزایی در راستای جلوگیری از ضرر رساندن به دیگران است.

وی با بیان اینکه باید در کشور زمینه‌ای فراهم شود تا حقوق ملت و دولت باهم رعایت شود و شهروند مسئول کسی است که حقوق خود را بداند، گفت: امید آن می‌رود که روزی با توجه به آیات و روایات و توجه به حقوق هم نوعان خود بیش‌ازپیش شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

لایه قضا زدایی و جرم زدایی در مجلس خاک می خورد

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در ادامه به دولایحه‌ای اشاره کرد که در مجلس مدت‌ها است که خاک می‌خورد، گفت: دولایحه قضا زدایی و جرم‌زدایی در مجلس مدت‌هاست که خاک می‌خورد این لوایح بسیاری از قانون‌ها را بروز کرده و به مسائل مهم بهداشت و وضعیت مرخصی زندانیان توجه دارد.

وی افزود: این دولایحه نیازمند توجه ویژه برای به تصویب رساندن است که امیدواریم در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در بحث کالای قاچاق گفت: این پیگیری‌ها موجب شد که دغدغه مقام معظم رهبری در بحث کالای قاچاق تا حدی رفع شود و همچنین تأکیدات ایشان نیز در بحث امحای کالای قاچاق اجرایی شود.