مسئولان از فرصت حضور نمایندگان دولت در یزد استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل موسوی بیوکی در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت در سالن شهید منتظر قائم استانداری یزد برگزار شد، اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند که طرح آن به طور مستقیم با نمایندگان دولت می تواند راهگشا باشد.

وی با اشاره به اینکه نوبخت سه روز مهمان استان یزد خواهد بود، بیان کرد: مسئولان ارشد استان فضا را برای بیان مشکلات دستگاه‌های مختلف فراهم کنند تا این سفر دستاوردهای خوبی برای مردم استان داشته باشد.

موسوی بیوکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهمترین مسئله استان یزد، مسئله آب است، تصریح کرد: مسئولان تلاش کنند با پیگیری تخصیص اعتبارات بتوانند انتقال آب به استان یزد را در زمان کوتاهتری انجام دهند.

وی، آب را یک مسئله استراتژیک دانست و افزود: لازم است انرژی و زمان مضاعفی برای پیگیری‌های این بخش گذاشته شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس همچنین با اشاره به برنامه آمایش استان یزد بیان کرد: این انتظار وجود دارد که این طرح در استان یزد با توجه به انتخاب مشاور، زمان معقول تری تا اجرا در نظر گرفته شود.