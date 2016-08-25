به گزارش خبرنگار مهر، داوود مدیرفلاح در نشست استاندار البرز با نخبگان شاهد و ایثارگران که عصر پنج شنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: طی دوسال گذشته اتفاق خوبی در سطح استان البرز رخ داده است.

وی با بیان اینکه تکریم فرهنگ ایثار و شهادت در قالب شعار عین خیانت به این حوزه است، افزود: حوزه های مختلف اجرایی در هفته دولت عملکرد خود را به منصه ظهور می گذارند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز خاطرنشان کرد: ورود هیئت همراه استان البرز در هفته دولت به شهرستان ها با حضور در مزار شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس آغاز و این برنامه ها و با دیدار از خانواده شهدا به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه استان البرز ۴ هزار و ۴۰۰ شهید، ۱۰ هزار و ۶۰۰ جانباز و ۹۵۰ آزاده را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است، تصریح کرد: این مهم ۱.۸ درصد آمار کشور را شامل می شود.

وی با اعلام اینکه به مجموع آمار یاد شده باید حضور بیش از ۸ هزار ایثارگر میهمان را نیز اضافه کرد، گفت: از مجموع ۶ هزار و ۷۱۸ نفر جامعه نخبگان در کشور تعداد ۱۶۶ نخبه در البرز حضور دارد که این مهم ۲.۵ درصد جامعه نخبگی را شامل می شود.

مدیرفلاح با تاکید بر اینکه فرهنگسرای ایثار و شهادت در البرز تشکیل می شود، افزود: امید است تا پایان سال جاری مکان یابی انجام و ساختمان این امر در اختیار قرار گیرد تا تشکل های ایثارگری از ظرفیت استان استفاده کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز یادآور شد: به شهادت آمار و اطلاعات موجود ضرب آهنگ ارایه خدمت در البرز مطلوب است، البرز دومین استانی است که شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کرده، این مهم با قیاس جمعیت استان در سال ۶۵ بدست آمده است.