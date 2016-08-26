قهرمانی تهران و پایان کار قم در بخش تیمی با رده دهم

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز نونهالان پسر کشور در قم ادامه پیدا کرد و تیم تنیس روی میز قم در نهایت با کسب رتبه دهم بخش تیمی به کار خود پایان داد و ورزشکاران قمی وارد مسابقات انفرادی شدند.



در این مسابقات که در سالن شهید منتظری قم برگزار می‌شود در بخش تیمی ، تیم تنیس روی میز تهران در دیدار نهایی 3 بر 2 برابر کردستان به پیروزی رسید و به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های خوزستان و فارس عنوان سوم مشترک را کسب کردند.

تیم تنیس روی میز استان قم در گروه هشتم این مسابقه ۳ بازی برگزار کرد که با پیروزی در مسابقات اول و سوم و با یک شکست در بازی دوم در نهایت توانست مجوز صعود به دور دوم را کسب کند.



در این پیکارها، تیم تنیس روی میز قم در نخستین دیدار خود برابر سمنان قرار گرفت و توانست ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهد اما دومین مسابقه قم برابر آذربایجان غربی در یک مصاف نزدیک و نفس گیر با برتری تیم آذربایجان غربی همراه بود.



در آخرین دور مسابقات گروهی، قم توانست ۳ بر صفر کهگیلویه و بویر احمد را شکست دهد و به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شود اما شکست ۳ بر ۲ برابر همدان در یک بازی نزدیک مانع از صعود قم به جمع ۸ تیم برتر شد.



قم در ادامه ۳ مسابقه دیگر برگزار کرد که ۲ پیروزی و یک شکست در این ۳ مسابقه، حکم به قرار گرفتن در رده دوم جدول دوم مسابقات و در مجموع کسب رتبه دهمی مجموع تیم‌های شرکت کننده داد.



قم در این مسابقات ابتدا ۳ بر یک مرکزی را شکست داد، سپس ۳ بر ۲ برابر هرمزگان به برتری رسید و در نهایت ۳ بر ۲ برابر قزوین مغلوب شد. این پیکارها در بخش انفرادی در حال پیگیری است.



سید محمد معین منتظری، علیرضا رضایی‌فر، ایمان میرزایی، سید علی سجادیان و محسن سجادی بازیکنان تیم تنیس روی میز نونهالان قم را در این مسابقات تشکیل می‌دهند و مربیان تیم ابوالفضل اسدی است ضمن این که ۲۷ تیم در این رقابت‌ها در قم حضور پیدا کرده‌اند.