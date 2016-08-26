پیام تبریک وزیر بهداشت به داروسازان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی به مناسب فرا رسیدن پنجم شهریور روز داروساز، پیام تبریکی به جامعه داروسازی کشور نوشت.
یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
پنجم شهریور ماه مصادف با زادروز محمد زکریای رازی روز داروساز نامیده شده است. روزی برای قدردانی از نقش حیاتی و بیبدیل جامعه داروسازان کشور در زنجیره خدمات سلامت.
اگر امروز ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز مردم در داخل تولید میشود؛ نشان از دانش و همت والای داروسازان عزیزمان دارد و همانطور که بارها تاکید کردهام «اگر نمیتوانستیم این میزان دارو را در داخل تولید کنیم، هزینههای حوزه سلامت چهار برابر میشد».
پس امروز فرصت مناسبی است برای گرامیداشت مقام دانشمندان، اساتید و تمامی داروسازان کشور، زنان و مردانی که واسطه شفای بیماران هستند و حاصل تلاش و زحمت ایشان، زنجیره درمان را کامل میکند.
نقل کردهاند رازی مردی خوشخلق و در تحصیل کوشا بوده؛ به بیماران توجهی خاص داشته و تا زمان تشخیص بیماری و درمان، دست از آنها برنمیداشته است. همچنین رازی را نسبت به فقرا و بینوایان بسیار رئوف خواندهاند. اینها همان خلقوخو و مرام ومسلکی است که از جامعه داروساز کشور انتظار میرود.
با این امید که ادامه دهنده راه بزرگان این عرصه باشید و با همافزایی علم و تجربه، بتوانید گامهای بلندتری در حوزه دارو سازی بردارید، پنجم شهریور را به یکایک داروسازان شریف کشور تبریک میگویم
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