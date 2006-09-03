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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۱۷

با هدف بررسي تحولات خاورميانه و روابط دوجانبه؛

وزير دفاع فرانسه با پادشاه عربستان ديدار مي كند

وزير دفاع فرانسه امروز با پادشاه و وليعهد عربستان در مورد تحولات منطقه به ويژه در مورد اوضاع لبنان و ايران مذاكره مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف، يك منبع ديپلماتيك فرانسه اعلام كرد:"ميشل اليو ماري" وزير دفاع فرانسه عصر روزگذشته طي ديداري 24 ساعته وارد جده شد.

اين منبع تصريح كرد: "اليو ماري" حامل نامه اي از "ژاك شيراك" رئيس جمهوري فرانسه براي مقامهاي عربستاني است.

قراراست امروز وزير دفاع فرانسه با "عبدالله بن عبدالعزيز" پادشاه و "سلطان بن عبدالعزيز" وليعهد و وزيردفاع عربستان ديدار كند. 

ميشل اليو ماري وزيردفاع فرانسه

منابع آگاه دراين باره اعلام كردند: در مذاكرات "اليو ماري" درعربستان با مقامهاي اين كشورمسائل مختلفي از جمله  تحولات  منطقه به ويژه اوضاع لبنان و همچنين ايران بررسي مي شود.

سفر وزيردفاع فرانسه به عربستان در چارچوب سفر ماه گذشته ميلادي مارس( اسفند) "ژاك شيراك" به عربستان و همچنين سفر "سلطان بن عبدالعزيز" وليعهد عربستان درماه جولاي گذشته به پاريس انجام  شد. 

کد مطلب 375219

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