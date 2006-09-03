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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۹:۵۲

سرمربي كره جنوبي:

از اين تساوي متاسفم/مقابل تيمي مثل ايران بايد تا لحظه آخر هوشيار بود

از اين تساوي متاسفم/مقابل تيمي مثل ايران بايد تا لحظه آخر هوشيار بود

پيم وربيك از اينكه تيمش نتوانست در ديدار مقابل ايران در سئول از موقعيت هاي گل خود استفاده كند افسوس خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، پيم وربيك پس از اينكه تيمش در دقيقه پاياني، پيروزي را با تساوي عوض كرد اظهار داشت: ما در بازي مقابل ايران با شش بازيكن حمله برنده در زمين حاضر شديم و فكر مي كنم اين تعداد مهاجم براي كسب نتيجه پيروزي كافي بود .

وي افزود: ما همگي متاسفيم از اينكه نتوانستيم پس از گل اول ، گل بعدي را به ثمر برسانيم و در نتيجه اين اتفاق افتاد. اين موضوع واقعا جاي افسوس خوردن دارد. مقابل تيمي مثل ايران شما بايد تا لحظه آخر بر روي عملكرد خود تمركز داشته باشيد ؛ كاري كه ما در انجام دادن آن موفق نبوديم.

وربيك گفت: بازيكنان ما از فردا(دوشنبه) بايد به بازي مقابل چين تايپه فكر كنند. ما براي اين ديدار بازيكناني را به زمين خواهيم فرستاد كه هم به لحاظ جسماني و هم به لحاظ روحي از آمادگي كافي برخوردار باشند.

کد مطلب 375222

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