کارمندان نمونه جهرمی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از کارمندان نمونه با حضور فرماندار ویژه جهرم و دیگر مدیران شهرستان برگزار و از 120کارمند نمونه جهرمی تجلیل شد.

فرماندار ویژه جهرم در این مراسم به تشریح ویژگی یک کارمند نمونه پرداخت و گفت: منظم و وقت شناس بودن، عاشق شغلش بودن، انگیزه کار داشتن، از روابط عمومی خوبی برخوردار بودن، انتقاد پذیر بودن ، فراتر از وظیفه محوله کار انجام دادن از ویژگی های یک کارمند نمونه است.

وی ادامه داد: ارج نهادن به ارباب رجوع ، خداترس بودن ،احترام گذاشتن به همکاران خود، پرتلاش و پرانرژی بودن ،داشتن احاطه کامل به کارهای تخصصی و غیر تخصصی خود و ... از جمله ویژگی های یک کارمند نمونه است.

فرماندار ویژه جهرم با اشاره به اینکه هفته دولت فرصتی برای ارائه دستاوردهای مسئولان شهرستان است گفت: مسئولان جهرمی با حضور در مساجد و حسینیه ها به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی امرمهمی است که مردم و مسئولان باید در تحقق آن تلاش کنند ، افزود: همه مدیران شهرستان باید تلاش کنند شهرستان جهرم به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی معرفی شود.