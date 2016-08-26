به گزارش خبرنگار، فرزاد تیموری پیش از ظهر جمعه در آیین بهره‌برداری از هنرستان دانش‌آموزان استثنایی استان همدان با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از سال ۸۸ شروع شد، اما به دلیل کمبود اعتبار ساخت آن به طول انجامید، گفت: امروز این طرح با زیربنای ۱۸۶۲ متر مربع و محوطه‌سازی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ متر مربع اجرایی شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان محل تامین اعتبار اجرای این پروژه را اعتبارات استانی و مبلغ هزینه شده برای ساخت آن را یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در اجرای این پروژه تمامی استانداردهای ساختمان‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی رعایت شده و پروژه طبق نیازهای دانش‌آموزان استثنایی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه این هنرستان هشت کلاس دارد و ۱۷ فضا نیز به عنوان کارگاه و فضای اداری در آن پیش‌بینی شده است، گفت: در هفته دولت ۳۰ پروژه به افتتاح رسید که از این تعداد ۴ پروژه سهم شهرستان همدان، ۶ پروژه سهم شهرستان ملایر، دو پروژه سهم شهرستان نهاوند، ۳ پروژه سهم شهرستان تویسرکان، ۴ پروژه در کبودرآهنگ، ۴ پروژه در رزن، ۶ پروژه در بهار و یک پروژه در فامنین افتتاح می‌شود.

تیموری ادامه داد: در خصوص پروژه‌های کلنگ‌زنی شده نیز ۱۵ طرح از محل ملی اعتبارات تخریب و بازسازی، دو طرح از محل بنیاد برکت و یک طرح نیز خیرساز خواهد بود.

وی یادآور شد: بنیاد برکت ۹ پروژه در دست اجرا در استان همدان دارد که همزمان با آغاز سال تحصیلی جاری و با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری افتتاح خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان با تاکید بر اینکه در پروژه‌هایی که کلنگ‌زنی خواهد شد، نهاوند با ۶ مدرسه بیشترین سهم را دارد، گفت: همدان، ملایر، فامنین و کبودرآهنگ دو پروژه کلنگ‌زنی و تویسرکان ۳ پروژه کلنگ‌زنی را سهم خود کرده‌اند.