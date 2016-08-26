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۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷

گزارش عملکرد و دستاوردهای حوزه جوانان در دولت یازدهم منتشر شد

گزارش عملکرد و دستاوردهای حوزه جوانان در دولت یازدهم منتشر شد

معاونت ساماندهی امور جوانان به مناسبت «هفته دولت»، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای حوزه جوانان از مردادماه ۱۳۹۲ تا مردادماه ۱۳۹۵ را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت ساماندهی امور جوانان به مناسبت هفته دولت، گزارشی از عملکرد این معاونت از زمان شروع به کار دولت تدبیر و امید تا کنون را ارائه کرد:

جوانان به عنوان سرمایه اجتماعی کشور از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فراوانی در شکل دهی سرمایه انسانی، علمی و دانایی برخوردارند. جوان بودن جامعه فرصتی را برای نظام مدیریتی کشور فراهم نموده است تا بتواند با استفاده از این ظرفیت استثنایی، زمینه رشد و اعتلای همه جانبه جوانان و توانمند سازی آنان برای پیشرفت و تعالی کشور را فراهم کنند. 

 اقدامات اداره کل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان:

۱- برگزاری جلسه ۲۸۷شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۱۳۷۱/۵/۶

- مقرر گردید دستگاه‌های عضو شورای عالی جوانان نظرات خود را درخصوص پیشنهاد تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش و جوانان به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه دهند و این معاونت ظرف دو ماه آینده، بررسی‌های لازم را در این خصوص انجام داده و نتیجه را در جلسه آتی شورای عالی جوانان ارائه دهد. 

- «سند ملی مشاوره پیش از ازدواج» که توسط وزارت ورزش و جوانان و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه جمعیت تدوین شده و «آیین‌نامه اجرایی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده جوانان» که با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور تهیه شده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد. همچنین، مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان بهزیستی کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، سازمان هلال احمر، سازمان تبیلغات اسلامی و نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به مسئولیت معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دو مورد فوق را بررسی و پس از تأیید به «کمیته بررسی دستور جلسات شورای عالی جوانان» ارائه نمایند.

- مقرر شد دستگاه‌های عضو شورای عالی جوانان نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار برای حضور در «کمیته بررسی دستور جلسات شورای عالی جوانان» اقدام نمایند تا تنظیم دستور جلسات شورا و پیگیری مصوبات از طریق این کمیته تسریع گردد.

- پیشنهاد تشکیل بانک جامع اطلاعات جوانان مطرح و مقرر شد بررسی سازوکار تشکیل آن در دستور کار جلسه آتی شورای عالی جوانان قرار گیرد.

۲- برگزاری جلسات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به شرح ذیل:

- برگزاری جلسه ۵۱ با موضوع: بیان وظایف ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، ارائه گزارش برنامه های هفته جوان، بررسی لایحه تکالیف دستگاه های اجرایی ذیل بند (ج) ماده ۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه

- برگزاری جلسه ۵۲با موضوع: ارائه گزارش عملکرد ستادهای ملی و استانی ساماندهی امور جوانان، بررسی و تصویب آیین‌نامه اصلاحی ستادهای استانی ساماندهی امور جوانان، ارائه گزارش کمیته تخصصی اوقات فراغت، بررسی و تعیین رئوس فعالیت‌های دستگاه‌ها ویژه هفته ازدواج

- برگزاری جلسه ۵۳ با موضوع: بررسی و تصویب آیین‌نامه اصلاحی ستادهای استانی ساماندهی امور جوانان، بررسی و تصویب طرح تأسیس مجلس جوانان، بررسی و تصویب طرح جشنواره ملی ازدواج و خانواده متعالی

- برگزاری جلسه ۵۴ با موضوع:بررسی رویکردها و برنامه‌های اوقات فراغت دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۴

- برگزاری جلسه ۵۵با موضوع: بررسی سند سلامت جوانان

- برگزاری جلسه ۵۶با موضوع:بررسی طرح توانمندسازی جوانان برای راه‌اندازی کسب و کار در فضای مجازی

- برگزاری جلسه ۵۷ با موضوع: گزارش وضعیت حضور اعضای ستاد ملی در جلسات ۵۱ تا ۵۶ جهت ارائه به معاون اول محترم رئیس جمهور، طرح جمع‌سپاری در حوزه اشتغال و کارآفرینی جوانان، گزارش نتایج پژوهش طرد اجتماعی جوانان، گزارش عملکرد حوزه جوانان استان هرمزگان، گزارش پیش‌نویس اساسنامه مجمع ملی خیرین اشتغال و کارآفرینی جوانان، طرح ملی آتیه جوان، طرح زوجین جوان و بازار سرمایه

- برگزاری جلسه ۵۸ با موضوع:بررسی طرح ملی آتیه جوان و اساسنامه مجمع ملی خیرین کارآفرین و اشتغال جوانان

- برگزاری جلسه ۵۹ با موضوع:برگزاری همایش گفتمان اعتدال جوانان با مشارکت همه دستگاه‌ها در سال آینده

- برگزاری جلسه ۶۰ با موضوع:ارائه گزارش عملکرد حوزه جوانان استان زنجان و بررسی، شناسایی، تقویت و توسعه سازمان‌های مردم نهاد جوانان و بررسی نیازهای آموزشی آنها

- برگزاری جلسه ۶۱ با موضوع:ارائه گزارش عملکرد استان البرز در حوزه جوانان، ارائه گزارش عملکرد ستادهای ملی و استانی ساماندهی امور جوانان در سال ۹۴، ارائه برنامه‌های هفته جوان، ارائه طرح آتیه جوان، رونمایی از طرح توانمند سازی جوانان برای کسب و کار در فضای مجازی

- برگزاری جلسه ۶۲ با موضوع:ارائه گزارش عملکرد استان گلستان در حوزه جوانان (توسط استاندار محترم استان)، ارائه طرح ملی« بررسی سیمای زندگی دانشجویان » سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ارائه برنامه‌های اوقات فراغت سال ۱۳۹۵

- برگزاری جلسه ۶۳ با موضوع: ارائه گزارش عملکرد استان ایلام در حوزه جوانان (توسط استاندار محترم استان)، ارائه طرح ملی« آموزش پیش از ازدواج برای ۷۵۰ هزار جوان در آستانه ازدواج و سال اول زندگی»، ارائه طرح دستیاران جوان

۳- برگزاری ۹جلسه کمیسیون های تخصصی اقتصاد، اشتغال و مسکن جوانان با هدف بررسی مشکلات جوانان در این حوزه

۴- پیگیری اجرایی شدن مفاد ماده ۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه

۵- تدوین و تنظیم قانون برنامه ششم توسعه و پیگیری اجرایی شدن مفاد آن 

۶- برگزاری جلسات ستادهای استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان

۷- برگزاری نشست ها و گردهمایی های کشوری با هدف آگاهی بخشی وتوانمندسازی معاونین و کارشناسان حوزه جوانان و بررسی چالش های جوانان در استان های مختلف

اقدامات اداره کل برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده:

۱. برگزاری دوره های آموزشی زوجهای جوان در سراسر کشور 

۲. برگزاری نشست های تخصصی در حوزه ازدواج و خانواده

۳. تدوین و پیشنهاد برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در دفتر در راستای ابلاغ سیاستهای جمعیتی مقام معظم رهبری(دام عزه) 

۴. رونمایی از بسته حمایتی بیمه ازدواج جوانان

۵. تولید کتاب الکترونیک بررسی وضعیت جوانان؛ ازدواج و طلاق

۶. برگزاری جشنواره پیوند آسمانی (تقدیر از خیرین، فعالین و مؤثرین حوزه ازدواج) 

۷. برگزاری جشنواره ملی ازدواج و خانواده جوان 

۸. برگزاری ستاد هفته ازدواج 

۹. تهیه دستنامه ازدواج 

۱۰. راهاندازی سامانه رسیدگی به تسهیلات ازدواج جوانان در سطح کشور توسط ادارات کل ورزش و جوانان استانها 

۱۱. راه اندازی مجمع خیرین ازدواج در کشور

۱۲. راه اندازی دبیرخانه تخصصی ازدواج و خانواده در سراسر کشور 

۱۳. بررسی مدارک ثبت نام کنندگان در سامانه الکترونیکی صدور مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده 

۱۴. دعوت از متقاضیان واجد شرایط به مصاحبه علمی جهت دریافت مجوز

۱۵. معرفی متقاضیان به هسته گزینش و حراست وزارت ورزش و جوانان

۱۶. برگزاری کارگاههای آموزش توانمندسازی برای متقاضیان احراز صلاحیت به مدت دو روز

۱۷. اعطای مجوز فعالیت به ۵۴ متقاضی تأسیس مرکز تخصصی مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

۱۸. برگزاری جلسات هم اندیشی مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده و تشکیل چهار کمیته تخصصی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده با عناوین : (کمیته آموزش، کمیته طرح و برنامه و پیگیری تنظیم مقررات و لوایح قانونی ،کمیته صنفی-راهبری و پشتیبانی،کمیته ارتباطات ، رسانه ها و صدا و سیما)

۱۹. ارسال آخرین وضعیت متقاضیان ثبت نام کننده در سامانه صدور مجوز به تفکیک هر استان و ارسال به ادارت کل استانی

۲۰. تهیه و تدوین و ارسال دستورالعمل شرایط و ضوابط تأسیس مرکز تخصصی مشاوره ازدواج به ادارت کل استانی

۲۱. بازدید و نظارت از مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده در استان تهران

۲۲. ارزیابی گزارش عملکرد مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده در سه ماهه اول سال۱۳۹۵ 

اقدامات اداره کل طرح های ملی جوانان:

۱. بازطراحی پورتال جامع اوقات فراغت جوانان 

۲. تشکیل کمیسیون اوقات فراغت جوانان و تدوین برنامه عمل"برنامه ساماندهی اوقات فراغت جوانان"

۳. راهاندازی خانه های جوان

۴. تدوین" دستنامه فراغت من "

۵. تدوین" دستنامه برندسازی شخصی"

۶. برگزاری نخستین مسابقات بازیهای الکترونیک در سطح ملی و استانی

۷. تشکیل کمیته تخصصی اوقات فراغت ستاد ملی ساماندهی امور جوانان:

۸. تشکیل کمیته تخصصی پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ستاد ملی ساماندهی امور جوانان :

۹. تصویب کلیات طرح تأسیس مراکز پیشگیری و کنترل خشم(جلسه ۵۲ ستاد ملی ساماندهی امور جوانان-۱۸/۶/۱۳۹۳):

۱۰. تصویب کلیات طرح تأسیس مجلس جوانان(جلسه ۵۳ ستاد ملی ساماندهی امور جوانان-۱۱/۹/۱۳۹۳):

۱۱. برگزاری اردوهای گردشگری هویتی

۱۲. برگزاری جلسات هماندیشی نخبگان جوان و مسئولین

۱۳. برگزاری برنامههای بزرگداشت هفته جوان

۱۴. برگزاری نمایشگاه و جشنواره برترینهای اوقات فراغت جوانان

۱۵. برگزاری پاتوقهای فرهنگی جوانان، نشست گفتگوی جوان

۱۶. راه اندازی سامانه برنامهریز اوقات فراغت (گردشگری و تفریح)"بزنیم بیرون" در جهت برنامه ریزی اوقات فراغت جوانا با توجه به میزان هزینه و زمان مورد نظر هر فرد

اقدامات اداره کل مشارکت های اجتماعی جوانان:

۱. حمایت از طرح ها و برنامه های سمن های جوانان: 

۲. در سال ۹۲: ۲۰۰ طرح

۳. در سال ۹۳: ۲۱۷ طرح

۴. در سال ۹۴: ۶۷۱ طرح

۵. در سال ۹۵: ۱۰۸۸ طرح

۲- برگزاری کارگاه های دانش افزایی و ارتقاء مهارت ویژه اعضا سازمان‌های مردم نهاد جوانان

در سال ۹۲: ۸۲۰۰ کارگاه

در سال ۹۳: ۸۰۰۰ کارگاه

در سال ۹۴: ۱۱۲۰۰ کارگاه

در سال ۹۵: ۲۷۴۰۰ کارگاه

۳.صدور اعتبارنامه سازمان های مردم نهاد جوانان 

در سال ۹۲: ۲۱۰ اعتبار نامه

در سال ۹۳: ۲۰۵ اعتبار نامه

در سال ۹۴: ۶۹۹ اعتبار نامه

در سال ۹۵: ۱۱۴۴ اعتبار نامه

کد مطلب 3752239

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