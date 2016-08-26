۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

با حضور ابتکار صورت گرفت؛

افتتاح و کلنگ زنی دو پروژه عمرانی در انزلی

انزلی- همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، استخر شنای بانوان در انزلی افتتاح و کلنگ احداث مرکز بازدید کنندگان تالاب بین المللی انزلی به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استخر شنای بانوان به وسعت ‌هزار و ۵۰۷ متر مربع واقع در مجموعه ورزشی تختی بندرانزلی صبح جمعه با حضور معصومه ابتکار افتتاح شد.

این استخر که جزو پروژه های نیمه تمام شهرستان انزلی محسوب می شد، با صرف ۱۸ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی پس از ۱۰ سال به بهره برداری رسید.

همچنین با حضور ابتکار، پروژه احداث ساختمان مرکز بازدید کنندگان تالاب بین المللی انزلی در این شهر کلنگ زنی شد.

این مرکز با مساحت ۵۰۰ متر مربع در راستای ایمن سازی بازدید از مناطق مختلف تالاب برای گردشگران و ارائه و تبادل اطلاعات درباره تالاب انزلی با هدف حفظ و حراست از این پدیده طبیعی راه اندازی می شود.

اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه ۲۰۰هزار دلار است که توسط آژانس همکاری های بین المللی ژاپی(جایکا) ساخته می شود.

بازدید از روند عملیات اجرایی طرح حفاظت و احیاء تالاب انزلی، عملیات پاکسازی آب بندان ملاسرای شفت از گیاه سنبل آبی و بازدید از نتایج پاکسازی تالاب عینک رشت از سنبل آبی از برنامه های روز دوم سفر ابتکار به گیلان است.

