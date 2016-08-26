صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد در زنجان عمل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر جمعه در مراسم بهره برداری از چندین طرح صنعتی در استان زنجان در جمع خبرنگاران، افزود: در استان زنجان توسعه همه جانبه در کنار هم دیده شده است و برنامه و اقدامات کارشناسی شده در دستور کار قرار می گیرد.

وی اظهار کرد: استان زنجان ۱۳ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی دارد که می تواند در ایجاد اشتغال استان موثر باشند و برای توسعه واحدهای فعال صنعتی در استان برنامه ریزی کارشناسی و عملیاتی صورت گرفته است تا واحدهای راکد نیز به چرخه تولید برگردند.

استاندار زنجان گفت: با معضلات و گرفتاری های صنعت به خوبی آشنا هستم و خوشبختانه این استان در بحث سرمایه گذاری صنعتی طی دولت تدبیر و امید عملکرد قابل توجهی داشته است.

درویش امیری تاکید کرد: باید دستگاه های اجرایی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی پای کار بیایند و برای توسعه اشتغال و اقتصاد استان با سرمایه گذار همراه باشند.

وی افزود: این استان در بحث اشتغال و رفع بیکاری عملکرد خوبی طی دولت تدبیر و امید را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه بخش صنعت نقش بسیار کلیدی و موثر در اشتغال پایدار و اقتصاد دارد، تصریح کرد: این استان در تمام بخش ها سرآمد است و باید برای تقویت این افتخارات بایدهمه پای کار بیایند.