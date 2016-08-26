درگاه جامع تجارت الکترونیک پست راه اندازی شد/قراردادبا ایرلاین ها

به گزارش خبرنگار مهر، مهری پیش از ظهر جمعه در حاشیه جلسه شورای اداری شرکت پست استان مازندران در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات شرکت پست برای توسعه تجارت الکترونیک اظهار داشت: طراحی گیگ وی تجارت الکترونیک ازجمله اقدامات است و مهرماه امسال نرم‌افزارش ارتقا می‌یابد.

وی بابیان اینکه درگاه تجارت الکترونیک شرکت پست جامع خواهد بود ادامه داد: انشالله می‌توانیم تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان را درزمینهٔ تجارت الکترونیک را فعال کنیم و طبق اساسنامه جدید شرکت پست نیز باید شرکت‌ها از طریق گیگ وی پست محصولات را ارائه دهند.

وی ادامه داد: همچنین درزمینهٔ زیرساخت‌های پست در خصوص جمع‌آوری، رهسپاری و توزیع بسته‌ها نیز سال گذشته چند دستگاه کامیون و کامیونت خریداری و به مجموعه شرکت پست افزوده‌شده است.

مهری تصریح کرد: قرارداد با راه‌آهن نیز از کارها واقدامات دیگر شرکت پست برای مبادلات پستی بوده است.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران افزود: در حال حاضر با پنج ایرلاین بین‌المللی برای مرسولات پستی قرارداد بسته‌ایم و در بحث داخلی نیز با اکثر ایرلاین ها قرارداد منعقد کرده‌ایم.

مهری یادآور شد: اصلاح خطوط زمینی و تقویت آن از دیگر برنامه‌ها بوده است و در مازندران، خط هراز راه‌اندازی می‌شود که سرعت سیر محصولات را توسعه و از آسیب‌دیدگی آن جلوگیری می‌کند.

وی بابیان اینکه آمادگی دعوت و استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان داریم افزود: فضا و امکانات موردنیاز برای طراحی محصولات کشاورزی، باغی، صنایع‌دستی در اختیار آنان قرار داده می‌شود و به شرکت‌های دانش‌بنیانی که درزمینهٔ تجارت الکترونیک فعال هستند، امکانات و تجهیزات موردنیاز داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه تجارت الکترونیک را در مازندران باید توسعه یابد افزود: پست در تجارت الکترونیک به‌عنوان واسطه و ناظر عمل می‌کند.

مهری بابیان اینکه رشد مرسولات پستی استان مازندران در سال جاری ۲۵۸ درصد بوده است گفت: این رشد در کشور به ۱۰۰ درصد رسیده است.