کتاب «باید بایستم وسط دشت آفتابگردان ون گوگ» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب شعر «باید بایستم وسط دشت آفتابگردان ون گوگ» که از سوی انتشارات نیلوفر ارائه شده حاوی ۳۲ قطعه شعری است که کامیاب سروده است.

کامیاب که انتشار اشعارش را از ابتدای دهه ۷۰ در نشریات ادبی آغاز کرده است در گزینش و انتشار آثارش وسواس زیادی دارد و به همین دلیل ساده است که خیلی کم و هراز گاهی سروده‌های او را اینجا و آنجا خوانده‌ایم.

مجموعه شعر«پاییز تا زانوهایت خواهد رسید» از ندا کامیاب در سال ۱۳۸۶ نامزد سومین جایزه‌ شعر خبرنگاران شد.

کتاب حاضر جدیدترین شعرهای این شاعر را دربر دارد.

گفتنی است: کتاب «باید بایستم وسط دشت آفتابگردان ون گوگ» چهارشنبه ۲۰ مرداد امسال در مجموعه پیرسوک شیراز رونمایی شد.

شعری از این کتاب :

شده دست کسی را بگیری

و از او بخواهی تا تو را ببخشد

میان افراها

یا برعکس

به قطار دیر برسی

به خاطر شیب تند لیموها ؟

شناسه کتاب:

عنوان: باید بایستم وسط دشت آفتابگردان ون‌گوک

ناشر: انتشارات نیلوفر

نویسنده: ندا کامیاب

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵

نوع جلد و قطع: شومیز - رقعی

تعداد صفحات: ۶۴ صفحه

دسته‌بندی: شعر معاصر ایران

موضوع: شعر فارسی قرن ۱۴

نویسنده : ندا کامیاب

تعداد چاپ: ۱

عرض: ۱۴.۵

ارتفاع: ۲۱.۵

نوع جلد: نرم

قیمت: ۵۰,۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۴۸۶۴۶۳