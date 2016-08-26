ورامین خسته از سیاست زدگی/اقدامات زیربنایی درمنطقه انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با تقدیر از شهرداری به دلیل نصب بنرهای ممنوعیت استعمال قلیان در پارک ها اظهار داشت: متأسفانه علیرغم نصب بنرهای ممنوعیت استعمال قلیان در پارک های ورامین، شاهد استفاده عده ای از قلیان هستیم که این امر آسایش مردم را سلب می کند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: شهرداری ورامین باید این اماکن را به صورت ویژه تری مدیریت کرده و اجازه استعمال قلیان در پارک ها و بوستان های ورامین را ندهد.

وی با انتقاد از آلوده شدن برخی جوانان به قلیان ادامه داد: چرا برخی به اسم هیئت و اهل بیت، جوانان را آلوده به قلیان می کنند و آیا حضور در چنین هیئت هایی جایز است.

محمودی اضافه کرد: خانواده ها امروز نگران فرزندان خود هستند و باید نهادهای مسئول در صورت عدم رعایت این نکات، افراد خاطی در این زمینه را به مردم معرفی کنند.

ورامین از سیاست زدگی و سیاست زده ها خسته است

خطیب نماز جمعه ورامین با گرامیداشت هفته دولت بیان داشت: فرا رسیدن هفته دولت که یادآور شهیدان رجایی و باهنر است را به همه مسئولان و کارمندان کشور تبریک عرض می کنیم.

وی با تقدیر از پیگیری ها و تلاش های فرماندار شهرستان ورامین افزود:من لازم می دانم از پیگیری ها و تلاش های فرماندار شهرستان ورامین در مدت تصدی این مسئولیت تشکر کنم و امیدوارم با پیگیری و همکاری همه مسئولان، خدمات شایسته تری به مردم دیار ۱۵ خرداد ارائه شود.

ظرفیت ها و توانمندی های ورامین غیر قابل توصیف است

محمودی عنوان کرد: بنده بارها عرض کرده ام که ورامین از سیاست زدگی و سیاست زده ها خسته بوده و امروز این منطقه تشنه خدمت رسانی است.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: شهرستان ورامین به عنوان منطقه ای شناخته می شود که نقش آن در انقلاب اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست و ظرفیت ها و توانمندی های آن غیر قابل توصیف است، اما امروز با مشکلات متعددی مواجه بوده و باید همه تأثیرگذاران به صورت متحد و منسجم برای حل مشکلات این منطقه قدم برداند.

تاکنون اقدامات زیربنایی و اساسی در دولت یازدهم در شهرستان ورامین انجام نشده است

محمودی یادآور شد: اگر چه خدمات ارزشمند و شایسته ای به برکت استقرار نظام اسلامی به این منطقه صورت گرفته اما محرومیت و ظلم رژیم منحوس پهلوی به این شهر آنچنان وسیع بوده که خدمات انجام شده، نتوانسته محرومیت ها را جبران کند و به همین خاطر ما از همه دولت ها انتظار بیشتری داشته و داریم.

وی تأکید کرد: ما در این دولت نیز از مسئولان انتظارات جدی داشته و داریم و متأسفانه تاکنون اقدامات زیربنایی و اساسی که تأثیر گذار در سرنوشت منطقه باشد، انجام نشده است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران ادامه داد: مصوبات دولت های گذشته همچنان بر روی زمین مانده و مردم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند.

بی توجهی به مشکلات ورامین از سوی مسئولان توجیه پذیر نیست

وی متذکر شد: مردم از دولت انتظار داشتند، همان گونه که امام راحل فرمودند که مردم ورامین حق ویژه ای بر ما دارند، گوشه چشمی به این مردم کم توقع، ایثارگر و مدافع نظام اسلامی داشته باشند.

محمودی گفت: این وضع موجود و بی توجهی به مشکلات اساسی این منطقه قابل توجیه نیست ولی امیدواریم با تلاش های فرماندار و همکاری همه مسئولان، بتوان گامی مهم و اثربخش در خدمت به مردم برداشت.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به ضرورت الگوپذیری مسئولان از سیره مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر افزود:باید دولتمردان از زندگی شهیدان رجایی و باهنر درس گرفته و ویژگی هایی نظیر خدمت گزاری، ولایت مداری، مردمی بودن، انقلابی گری، استکبار ستیزی، دوری از جلوه های اشرافی گری و غیره را مبنای فعالیت خود قرار دهند.

خطیب نماز جمعه ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان دولت یازدهم اظهار داشت:مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان دولت، مطالب مهمی را بیان فرمودند که باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

توجه به صادرات محصولات کشاورزی ورامین یک دغدغه جدی است

وی افزود: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، امروز مشکلات و گره های اقتصادی به موضوع اول کشور تبدیل شده که باید حل شود و حل این معضل نیز در گروی اجرای صحیح و دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

محمودی ادامه داد: اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی نیازمند اقداماتی فراتر از کارهای متعارف دولت در عرصه اقتصادی است و برای رسیدن به این هدف باید کارهای جهشی و خارج از روال فعالیت های روزمره و متعارف از سوی دولتمردان عملیاتی شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران اضافه کرد: ما سال هاست که از توجه جدی به روستاها و صنایع تبدیلی ورامین سخن می گوییم و توجه جدی به محصولات کشاورزی و صادرات آن از دغدغه های مهم ما به شمار می رود اما امروز شاهد هستیم که با گذشت چند سال، هنوز برند پسته به ورامین نرسیده است.

وی گفت:بنده کوتاهی صورت گرفته در این عرصه را ظلم به کشاورزی ورامین می دانم که هر سال شاهد نابود شدن محصولات تعدادی از کشاورزان هستیم، در حالی که می توان با صادرات این محصولات، قدم های موثری را در رونق اقتصادی منطقه برداشت.

محمودی در ادامه با اشاره به بدعهدی آمریکایی ها یادآور شد: اگرچه ما قدردان زحمات مذاکره کنندگان خود هستیم اما تجربه برجام به ما آموخت که به وعده های هیچ یک از دولت ها در آمریکا نمی توان اعتماد کرد و نباید در مقابل وعده آن ها، اقدام نقد انجام داد.