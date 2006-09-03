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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۰۷

صبح امروز؛

احمدي نژاد از رئيس جمهور جيبوتي به طور رسمي استقبال كرد

محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري اسلامي ايران صبح امروز در محل نهاد رياست جمهوري از عمر جيله رئيس جمهوري جيبوتي به طور رسمي استقبال كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين مراسم پس از نواخته شدن سرود ملي دو كشور، روساي جمهوري اسلامي ايران و جيبوتي از گارد احترام حاضر در ميدان سان ديدند و پس از آن اعضاي هيات دو كشور معرفي شدند.

رئيس جمهوري جيبوتي در مدت اقامت سه روزه خود در تهران با محمود احمدي نژاد رييس جمهوري و منوچهر متكي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفت و گو خواهد كرد.

جيله بعد از ظهر ديروز در صدر يك هيات عاليرتبه سياسي، اقتصادي وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد از سوي منوچهر متكي وزير امور خارجه استقبال قرار گرفت.

احمدي نژاد پيش تر در تاريخ يازدهم تير ماه گذشته در حاشيه اجلاس سران اتحاديه افريقا در "گامبيا" با رئيس جمهوري جيبوتي ديدار و گفت و گو كرده بود.

 

کد مطلب 375234

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