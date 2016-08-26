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۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

امام جمعه دیر تاکید کرد:

لزوم افزایش هوشیاری در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن

لزوم افزایش هوشیاری در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن

 بوشهر-  امام جمعه دیر بر لزوم افزایش هوشیاری در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی صبح جمعه در دیدار با خانواده شهدا اظهار داشت: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای هشت سال دفاع مقدس و همچنین شهدای مدافع حرم، گفت:شهدا از لذت های دنیوی گذشتند و به دعوت حق  لبیک گفتند و در تاریخ جاودانه شدند.

وی اضافه کرد: هر کس به مردم خدمت کند در افکار عمومی ماندگار می شود و بی شک شهید رجایی و شهید باهنر به دلیل خدمت بی منت و صادقانه در ایران اسلامی ماندگار شدند.

حسینی با بیان اینکه امنیت و اقتدار کشور ما به خاطر استقامت و وجود روح شهادت در بین اقشار مختلف مردمی است،خاطر نشان کرد: دشمنان که از تمامی توطئه‌های خود علیه کشورمان ناکام ماندند امروز با راه اندازی تهاجم فرهنگی سعی در سست کردن دین و اعتقادات مردم به ویژه نسل جوان دارند که باید بیش از هر زمانی هوشیاری خود را حفظ کنیم.

امام جمعه دیر گفت: شهدای گرانقدر همواره مایه عزت، افتخار و سربلندی نظام و مردم هستند و برای ادای دین به آنان سطح خدمات ارائه شده به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران باید روزبه روز بهتر و بیشتر شود.

کد مطلب 3752353

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