ارزش مبادلات سهام و حق تقدم با 36/186 درصد رشد مواجه شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين هفته تعداد 243 ميليون و 933 هزار و 184 سهم و حق تقدم در 30 هزار و 811 نوبت براي 22 هزار و 147 نفر خريداري شد.

شاخص قيمت كل در اين هفته با 56/318 واحد افزايش به 9 هزار و 83/626 واحد رسيد . اين شاخص در تالار فرعي با رشد 48/344 واحدي حدود 9 هزار و 99/646واحد و در تالار فرعي با رشد 74/126 واحدي حدود هشت هزار و 77/847 واحد بود.

شاخص قيمت مالي در اين هفته با يك هزار و 76/66 واحد رشد به 17 هزار و 45/515 واحد و شخص صنعت با 91 /299 واحد رشد به هشت هزار و 08/773 واحد بالغ شد.

شاخص بازده نقدي كل با 34/0 واحد افزايش حدود سه هزار و 78/893 واحد و شاخص قيمت و بازده نقدي با 25/752 واحد رشد حدود 23 هزار و 70/675 واحد بود.

ميانگين موزون در 50 شركت فعالتر با 97/23 واحد افزايش به 61/702 واحد و ميانگين ساده با 12/348 واحد رشد به 15 هزار و 77/975 ريال بالغ شد.