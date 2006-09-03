اگر من تصميم گيرنده بودم با طرح كارت هوشمند موافقت نمي كردم / حيف و ميل اموال وزارت نفت بدترين خبر بود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،سيد كاظم وزيري هامانه ديروز در يك گفتگوي صميمانه تلويزيوني ( صندلي داغ ) درباره كارت هوشمند گفت : طرح كارت هوشمند تصميمي بود كه قبل از انتصاب من گرفته شده بود و من موظف به اجراي آن هستم .

وي اضافه كرد : من وظيفه دارم تا اين طرح را به موقع و با كيفيت لازم به اجرا برسانم اما دور از انتظار نيست كه با مشكلات بسياري در هنگام اجرا مواجه باشيم .

وزير نفت با انتقاد از وضعيت كنوني مصرف بنزين گفت :در كشور ما يك واقعيت وجود دارد و آن مصرف بنزين غير متعارف است و خود اين مصرف جداي ازتوجه به قيمت بسيار بي رويه است .

به گفته هامانه ، دولت علاقمند است تا مصرف بنزين را دركشور متعادل كرده و راهي براي محدود كردن آن بيابد كه توزيع آن با كوپن يا كارت دو گزينه در اين راستا محسوب مي شود .

وي تصريح كرد : از آنجا كه امكان كوپني شدن بنزين به دليل خطرات جعل وجود دارد درنتيجه توزيع آن با كارت هوشمند در دستور كار قرار گرفت كه متخصصين نيز مي گويند اجراي آن مشكلي به وجود نمي آورد، درنتيجه ما بايد به سخنان آنها اعتماد كنيم .

وزير نفت اضافه كرد : از سويي ديگر راه دومي نيز وجود ندارد .وي با اشاره به هزينه هاي اجراي اين طرح گفت : در قرارداد اوليه براي اجراي طرح كارت هوشمند 42 ميلياردتومان هزينه در نظر گرفته شد كه اين رقم افزايش مي يابد .

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح موفق خواهد بود يا نه ، گفت : موفقيت نسبي است اما اين طرح در بعضي از شهرها تست شده و درحال استفاده است .

وي مهمترين مشكل را در اجراي طرح كارت هوشمند پمپ بنزين هاي بين شهري يا نقاط دور دست عنوان كرد وگفت : مهمترين هدف از اجراي طرح كارت هوشمند جمع آوري اطلاعات است. اين درحالي است كه هم اكنون بعضي از پمپ بنزين هاي بين شهري كشور فاقد خطوط مخابراتي لازم هستند و يا اينكه دارندگان كارت اعتباري بايد پول بنزين را قبلا به بانك بپردازند كه اين امر نيز ممكن است مشكلاتي را براي دارندگان كارت درشهرها به وجود آورد .

وزير نفت با تاكيد بر اين نكته كه تا به حال اين پروژه در هيچ جاي دنيا اجرا نشده است، افزود : از آنجا كه اجراي طرح كارت هوشمند نيازمند توسعه حمل ونقل خودروهاي عمومي است در تبصره 13 قانون بودجه و اعتبار لازم براي اين امر اختصاص داده شده است.

وي گفت : دولت از حالا سفارش خريد خودروهاي حمل ونقل عمومي را داده و بايد تا پايان سال وارد چرخه كند و از سويي ديگر مقرر شده است 400 هزار خودرو در اين مدت گاز سوزشده و شبكه مترو نيز درشهرها تكميل شود .

وي در پاسخ به اين سوال كه رئيس جمهورچه نمره اي به عملكرد شما مي دهند، گفت : من نمي دانم اما من در اين مدت با تمام توانم كار كرده ام .

وي خاموش شدن چاه 23 كنگان را به دست توانمندان ايران بهترين خبر رسانه ها دانست و گفت : بدترين خبر نيز درباره حيف و ميل اموال وزارت نفت و نامعلوم بودن بعضي از بودجه ها بود كه به نظرمن اين موضوع حق كاركنان و زحمتكشان صنعت نفت نيست .