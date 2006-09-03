"ملكه" يك گام به شير طلايي ونيز نزديك شد

به گزارش خبرنگار مهر، نام "ملكه" از هم اكنون در فهرست فيلم هايي جاي دارد كه اميد بسياري براي كسب تنديس شير طلايي دارند. منتقدان سينما در جلسه پرسش و پاسخ مربوط به اين فيلم استقبال گرمي از فريرز و ساير عوامل فيلم كردند. كارشناسان معتقدند از هشت فيلمي كه تا به حال در جشنواره ونيز به نمايش درآمده اند "ملكه" بيشترين بخت را براي بردن شير طلايي دارد.



از جمله تحسين كنندگان اين اثر مي توان به اسپايك لي اشاره كرد كه آن را اثري ارزشمند توصيف كرد. فيلم نمايانگر رويدادهايي است كه پس از مرگ پرنسس دايانا در سانحه رانندگي اوت 1997 به وقوع مي پيوندند. "ملكه" دربرگيرنده صحنه هايي جديد است كه در گذشته به نمايش درنيامده اند و در عين حال نظر كارشناسان را نيز در مورد مرگ دايانا بيان مي كند.



از جمله نقاط قوت اين اثر مي توان به حضور مايكل شين در نقش توني بلر اشاره كرد. فيلم "ملكه" روز 15 سپتامبر(23 مهر) در بريتانيا به نمايش درمي آيد.