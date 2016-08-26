به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در سخنرانی پیش از خطبه های خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با بیان اینکه زیرساختهای فرهنگی خوبی با تلاش ها و پیگیری های نماینده ولی فقیه در لرستان، در این استان فراهم شده است اظهار داشت: به واقع انجام این اقدامات از سوی آیت الله میرعمادی قابل تقدیر است.

اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد و ۱۱۴ کیلومتر پروژه راه آهن در لرستان

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استان لرستان دارای همه امکانات، نعمت های خدادادی، جاذبه های گردشگری، معادن، آب و ... که مورد نیاز برای توسعه بوده، است عنوان کرد: این در حالیست که لرستان در شاخص هایی مانند اشتغال، اقتصاد و ... وضعیت خوبی ندارد.

استاندار لرستان با بیان اینکه در این راستا ما اولین قدم، اقدام به تهیه سندهای آمایش سرزمین، سند اشتغال، چشم انداز ۱۴۰۴ و در نهایت سند اقتصاد مقاومتی استان کردیم افزود: ما در استان نیازمند به تولید ثروت در لرستان هستیم و در این راستا باید بخش غیر دولتی به کمک استان بیاید.

بازوند با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در لرستان نیازمند ایجاد زیرساختهای لازم است تصریح کرد: در این راستا موضوع بین المللی کردن فرودگاه خرم آباد و برگزاری ۳۱ پرواز در این فرودگاه در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح توسعه فرودگاه خرم آباد بیش از ۵۳ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است گفت: همچنین بیش از ۱۱۴ کیلومتر پروژه راه اهن در لرستان در حال اجرا بوده که به عنوان مثل هم اکنون کار در ۸۰ درصد پروزه راه اهن دورود - خرم آباد در حال انجام بوده و ۹۰۰ نفر نیز در این پروژه مشغول به فعالیت هستند.

احیای ظرفیت های راکد در لرستان

استاندار لرستان همچنین اجرای پروژه های راهسازی چهار خطه از مرکز استان به شهرستانها اشاره کرد و گفت: در این راستا ۲۸۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این پروژه ها غیر از چهار خطه خرم آباد - پلدختر تا پایان سال ۹۶ به اتمام می رسند.

بازوند بیان داشت: خوشبختانه با اجرای پروژه های راهسازی در لرستان هر ساله بین ۱۰ تا ۱۲ درصد شاهد کاهش تلفات جانی در تصادفات هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات در دستور کار در حوزه صنعت استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه کارخانه لاستیک سازی در خرم آباد در حال احداث بوده که ۸۰ درصد سرمایه گذاری آن توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.

استاندار لرستان میزان سرمایه گذاری صورت گرفته برای این کارخانه را بیش از هزار میلیارد تومان عنوان کرد.

بازوند با بیان اینکه یکی از مطالبات جدی مردم لرستان احیای کشت و صنعت بود که بعد از ۱۲ سال تعطیلی زمینه فعالیت آن در لرستان فراهم شد گفت: همچنین هم اکنون شاهد تعیین تکلیف پتروشیمی کوهدشت، ایستگاههای پمپاژ آب تعطیل، برج های دو قلو و ... در سطح استان هستیم.

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در لرستان در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: با این اقدام خرم آباد طی امسال به عنوان یکی از هفت شهر برگزیده در حوزه گردشگری معرفی شد.

راه اندازی فولاد ازنا طی دو ماه آینده

استاندار لرستان گفت: برای تبدیل لرستان از مبدا گردشگری به مقصد گردشگری ما نیازمند سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی هستیم.

بازوند همچنین به پروژه های حوزه سد سازی لرستان اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز شاهد احداث سه سد در لرستان طی سه سال گذشته وده ایم.

وی همچنین به گازرسانی به روستاهای لرستان اشاره کرد و گفت: تا قبل از فعالیت دولت تدبیر و امید ۳۲۷ روستای لرستان از نعمت گاز بهره مند بودند که طی این مدت بیش از ۵۰۳ روستای دیگر گاز رسانی شدند.

استاندار لرستان گفت: با اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی تعداد روستاهای گازرسانی شده لرستان تا پایان خرداد ماه ۹۶ به بیش از هزار روستا می رسد.

بازوند همچنین از ورود ۱۹۰ میلیون دلار تجهیزات و قطعات کارخانه فولاد ازنا بعد از سالها از کشور چین به استان خبر داد و گفت: این کارخانه کمتر از دو ماه دیگر در استان راه اندازی خواهد شد.

وی همچنین از اجرای ۹ هزار میلیارد تومان پروژه اقتصاد مقاومتی طی دو سال در لرستان خبر داد.