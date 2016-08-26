دولت باید رصد شود/ رشوه بگیران در بدنه دولت جایی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ظهر جمعه در نماز عبادی ـ سیاسی جمعه همدان با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر از مسئولان ولایتمدار و بسیجی بودند که به فیض شهادت نائل آمدند، گفت: انسان فردی نمی تواند زندگی کند و باید در جمع باشد.

وی با بیان اینکه انسان به صورت طبیعی مدنی نیست و به صورت جبری مدنی است، گفت: انسان‌ها در کنار یکدیگر حاجت‌ها و نیازهای یکدیگر را تامین می‌کنند و به نوعی برای رفع نیازمندی‌های خود ناچارند دور هم جمع شوند.

آیت الله محمدی با تاکید بر اینکه در کنار هم جمع شدن افراد نیاز به ساماندهی دارد چراکه انسان‌ها خواسته‌های مختلف دارند و به خودی خود نمی‌توانند با یکدیگر صلح کنند، عنوان کرد: ضرورت عقل و فطرت باعث ایجاد حکومتی است تا امور مدنی مردم را حل کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه عقل و دین انسان ایجاب می‌کند قدرتی بالای سر جامعه باشد که مردم را کنترل و آسایش آنها را فراهم کند، گفت: اگر تاریخ حکومت‌های خودکامه دنیا را ورق بزنید می‌فهمید که هدایت مردم چه تاثیری در جامعه دارد.

آیت الله محمدی با بیان اینکه چهره تاریخ به خاطر خشونت‌های موجود سیاه شده است، گفت: اگر ملت ها صالح ترین افراد را روی کار بیاورند و مدیریت را به آنها بسپارند بسیاری از هرج و مرج ها از بین می رود.

وی با بیان اینکه مردم براساس لیاقت خود صاحب حکومت می شوند، گفت: اگر مردم صالح باشند حکومتشان نیز صالح خواهد شد.

وی با بیان اینکه کسی که در امتی رو کار می آید حفظ ناموس مردم به او سپرده می شود، گفت: همه افرادی که در دولت مسئولیت دارند باید از بکارگیری افراد رشوه‌بگیر در بدنه مدیریتی خودداری کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه دولت را باید رصد کرد تا آدم های معیوب سرکار نیایند، گفت: در مدت ۳۵ سالی که امام جمعه بوده ام حتی یکبار نیز در عزل و نصب ها ورود نکرده ام.

وی با بیان اینکه کسی که نسبت به دین خدا بی تفاوت است مردم کل جامعه را به این درد گرفتار خواهد کرد، گفت: باید به این مسائل توجه ویژه داشت.

آیت الله محمدی با توجه به روز مسجد و دیدار امام خامنه‌ای گفت: باید سخنرانی‌های حضرت آقا برای شناخت بیشتر گوش کرده و به آن عمل کنیم.

آیت الله محمدی از حضور بانوی محجبه در المپیک ریو قدردانی کرد و گفت: خانم محجبه ای در خارج از کشور مقام آورده و با این کار ارزش حجاب را به دنیا نشان داده که این امر بسیار پسندیده و قابل تقدیر است.

امام جمعه همدان ابراز امیدواری کرد: زنان و دختران جامعه به خصوص ورزشکاران حجاب اسلامی را رعایت کنند تا سربلندی نظام و انقلاب بیشتر شود.