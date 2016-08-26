به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد حجتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه اظهار داشت: همه مسئولان در نظام باید مطیع فرمایشات مقام معظم رهبری باشند، برخی این مسئولان با انجام کارهای نامناسب خلاف مصالح نظام پیش رفته و باید بدانند که شکستن قلب رهبر معظم انقلاب در واقع شکستن قلب امام زمان(عج) است.

آیت‌الله حجتی ضمن تاکید بر هوشیاری و آگاهی همه مسئولان نظام نسبت به اوضاع و شرایط سیاسی کشور تصریح کرد: عده‌ای با اقدامات خود سعی در ایجاد بدبینی در مردم نسبت به شرایط داخل را دارند و لذا مسئولان نظام باید پاسخگوی اقدامات و عملکرد خود باشند.

امام جمعه موقت کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران را الگوی بیداری اسلامی در منطقه عنوان کرد و افزود: بنیانگذار کبیر انقلاب در برابر تمام مستکبران و زورگویان جهان ایستاد و این روحیه و منش الگوی دفاع از حق و مبارزه با ستمگران است.

خطیب جمعه کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران را کشوری امن در جهان دانست و گفت: ما باید قدر نعمت ولایت فقیه را بدانیم، در شرایطی که منطقه در آتش و آشوب و ناامنی به سر می‌برد کشور جمهوری اسلامی ایران از بالاترین امنیت به عنوان نعمتی ارزشمند برخوردار است.

آیت الله حجتی در ادامه شهدای مدافع حرم را مایه ملت ایران دانست و گفت: مردم پیرو خط رهبری هستند و مدافعان حرم با جانفشانی از حرم اهل بیت(ع) دفاع می‌کنند.

امام جمعه موقت کرمانشاه ضمن اشاره به هفته دولت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر گفت: پیروی از فرمایشات مثام معظم رهبری باید نصب العین همه ما باشد و در برابر توطئه‌ و خدعه‌های دشمنان هوشیار و بیدار باشیم.

خطیب جمعه کرمانشاه همگان را به تقوای الهی و دوری از معصیت و صبر و بردباری دعوت کرد و گفت: تمسک به قرآن کریم و ائمه اطهار(ع) راه نجات و رستگاری انسان‌ها است و همه باید هوشیار باشیم.