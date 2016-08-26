تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی رسالت دولتمردان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر آدینه در نماز جمعه سمنان به میزبانی مصلای این شهر، ضمن گرامیداشت هفته دولت، ابراز داشت: نسل های آتی و جوانان ما زمانی می توانند دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را قدر دانسته و حفاظت کنند که آنها را بشناسند از این حیث، تبیین این دستاورد ها برای دولتمردان ضرورت دارد.

وی افزود: نظام اسلامی در طول سالیان گذشته در عمران و آبادانی کشور و خدمات‌رسانی مطلوب به مردم همواره کوشیده است و امروز باید این دستاوردها تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین با اشاره به ضرورت خدمترسانی به مردم، تاکید کرد: مسئولان باید چاره ای برای رفع مشکل خشکسالی در این استان بیاندیشند چرا که این پدیده باعث و عامل بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر است.

شاهچراغی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به استان سمنان در روز گذشته، ابراز داشت: امیدواریم سفر دولتمردان به استان دستاوردهای خوبی برای این دیار داشته باشد.

وی افزود: مردم استان سمنان سه هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند و لیاقت بهترین ها را دارند لذا امیدواریم مسئولان برطرف ساختن مشکلات مردم از جمله بیکاری، ارتزاق، تعطیلی کارخانجات و ... را مد نظر قرار دهند.

امام جمعه سمنان در بیان ویژگی های دولتمردان، گفت: شهید رجایی همواره خود را جزئی از مردم می‌دانست و در رفع مشکلات آنها و تلاش برای رشد کشور لحظه‌ای توقف نداشت.

شاهچراغی با بیان اینکه امروز کشورمان نیازمند تفکر انقلابی و مدیریتی دهه ۶۰ است، ابراز داشت: شهیدان باهنر و رجایی ویژگی‌های نابی داشتند که آنها را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کرد که این ویژگی ها امروز می تواند سرلوحه امور دولتمردان باشد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین ویژگی شهیدان رجایی و باهنر نیز ساده‌زیستی و مردم‌داری آنها بود، افزود: نظام اسلامی در طول سالیان گذشته در عمران و آبادانی کشور و خدمات‌رسانی مطلوب به مردم همواره کوشیده است و امروز باید این دستاوردها تبیین شود و این امر جز درسایه مردم داری و ملایمت با مردم به دست نمی آید.