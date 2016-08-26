آمریکا ریشه گسترش تروریسم/ اقتصاد مقاومتی باید توسط دولت عملی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همه به تقوای الهی اظهار داشت: یکی از نشانه های اهل بهشت تقوا است.

وی با اشاره به مناسبت های هفته و همچنین ۲۳ ذی القعده و روز زیارتی امام رضا(ع) عنوان کرد: در این روز از راه دور و نزدیک باید زیارت امام رضا(ع) داشته باشیم.

قانون بانکداری بدون ربا در کشور دقیق و کامل رعایت نمی شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به هفتم شهریور و حمله تروریستی به حرم امام علی(ع) و شهادت آیت الله سید محمد باقر حکیم و تعدادی از شیعیان در این حادثه بیان داشت: همچنین ۱۰ شهریور، سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون بدون ربا در کشور بوده که متاسفانه این قانون به صورت دقیق و کامل در کشور اجرا نمی شود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه متاسفانه برخی بانکها در کشور به دنبال سود خود هستند و به دنبال تولید نیستند عنوان کرد: بعضی بانکها به دنبال گره گشایی و حل مشکلات مردم نیستند و این در حالیست که رعایت این دو از اهداف مهم بانکداری اسلامی محسوب می شوند.

وی با تاکید بر اینکه اگر ما بانک بدون ربا می خواهیم داشته باشیم باید از سود بانکی در کشور کاسته شود گفت: در این راستا دولت تلاش هایی را داشته و چند درصد از سود تسهیلات بانکی کاسته شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ما اگر می خواهیم که تولید در جامعه رونق پیدا کند باید سود بانکی کم شود و پول ها به سمت تولید و اشتغال بیاید تصریح کرد: کسی که پول ها در بانک نگهداری می کند بدون اینکه برای رونق تولید از آن استفاده کند باید از او مالیات گرفته شود تا نتواند پول را در بانک انباشته کند.

دولت شهید رجایی، دوران درخشش خدمت به مردم بوده است

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود با اشاره به هشتم شهریور و سالروز حمله انتحاری به دفتر نخست وزیر و شهادت شهیدان رجایی و با هنر و نامگذاری این هفته به عنوان هفته دولت بیان داشت: باید از زحمات خالصانه دولتمردان و مسئولان در این هفته قدر دانی کرد.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیئت دولت به سه ویژگی مهم شهیدان رجایی و باهنر اشاره کرد و بیان داشت: ایشان اخلاص، پر کاری و مردمی بودن را از جمله ویژگی های شخصیتی این دو شهید بزرگوار برشمرند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه همین ویژگی ها باعث شد که دولت شهید رجایی، دولت اسوه و الگو شود گفت: دوران شهید رجایی، دوران درخشش خدمت به مردم بوده و دولتمردان و مسئولان ما باید از شهیدان رجایی و باهنر درس و الگو بگیرند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه صداقت، پاکی، دیانت، خدمت، تبعیت از ولایت از مهم ترین ویژگی های شهیدان رجایی و باهنر بود و امروز همین ویژگی ها برای مردم ارزشمند است گفت: هفته دولت فرصتی برای بیان خدمات، عملکرد و اطلاع رسانی آنچه که مسئولان انجام داده اند.

تحقق اقتصاد مقاومتی با کار روزانه و متعارف به جایی نمی رسد

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت نکات بسیار مهمی را بازگو کردند گفت: ایشان در سخنان خود به دو موضوع مهم اشاره کردند که یکی از آنها بحث سیاست خارجی بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه رهبری در این بخش از سخنان خود نکته ظریفی در خصوص سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای بیان کردند افزود: ایشان فرمودند که انتقاد ما از مذاکره کنندگان کشور نیست چرا که آنها تلاش کردند و هر چه در توان داشتند انجام دادند، بلکه انتقاد ما به سر آمریکا، استکبار جهانی، بدعهدی و پای بند نبودن به امضا و قراردادهاست.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه رهبری از مذاکره کنندگان حمایت کردند، گرچه تمام انتظارات رهبری برآورده نشد و از همان ابتدا فرمودند که مذاکره با آمریکا به جایی نخواهد رسید بیان داشت: اما عده ای به جای حمله به آمریکا و استکبار جهانی به نیروهای خودی حمله می کنند که این امر بر خلاف مشی مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه همچین مقام معظم رهبری در دیدار خود با هیئت دولت از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قدر دانی کردند و تاکید داشتند که اقتصاد مقاومتی باید عملی شود افزود: حال که یک سال از دولت تدبیر و امید باقی مانده، باید دولت تلاش خود را مضاعف کند چرا که تحقق اقتصاد مقاومتی با کار روزانه و متعارف به جایی نمی رسد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بهترین خدمت این بوده که اقتصاد مقاومتی را عملی کنیم گفت: همچنین باید اشتغال ایجاد شود و سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید با کار جهشی عملیاتی شوند.

ریشه گسترش تروریسم آمریکا و استکبار جهانی است

آیت الله میرعمادی با تاکید بر تلاش شبانه روزی، به کار گیری تمام ظرفیت ها، فعال کردن صنایع کوچک و متوسط و ... برای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان داشت: بالاترین خدمتی که مسئولان می توانند انجام دهند عملی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به روز مبارزه با تروریسم بیان داشت: امروز یکی از اساسی ترین معضلات جامعه جهانی تروریسم است چرا که دامنه آن وسیع شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه تروریسم همه کشورها را در بر گرفته و هم احساس می کنند که خطر تروریسم جدی است تصریح کرد: علت و ریشه گسترش تروریسم استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار است.

آیت الله میرعمادی تروریسم را به دو بخش ترویسم خوب و بد تقسیم کرده است گفت: ننگ است برای آمریکا که داعش را در سوریه تروریسم خوب و تروریسم در عراق را تروریسم بد می داند، والقاعده را قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر تروریسم خوب و بعد از آن را تروریسم بد بداند.

ایران بزرگترین قربانی تروریسم است

وی با تاکید بر اینکه خشونت، ترور، تهدید و ... همه جا بد است گفت: با این اقدام، معلوم می شود که عامل اصلی گسترش تروریسم آمریکا و استکبار جهانی است چرا که امروز تروریسم به عنوان ابزار سلطه استعماری جهانی تبدیل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه ایران بزرگترین قربانی تروریسم است گفت: بیشترین شهید ترور شامل ترور شهیدان رجایی و باهنر، شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش، شهدای محراب، شهادت دانشمندان هسته ای مربوط به ایران است.

آیت الله میرعمادی در ادامه سخنان خود با تبریک به ورزشکاران و مدال آوران شرکت کننده در مسابقات المپیک بیان داشت: پیام کوتاه اما جامع مقام معظم رهبری به این ورزشکاران حاکی از آن است که ورزشکاران ما در میدان اخلاق و ورزش خوش درخشیدند.