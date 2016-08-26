دست منافقین دیروز و داعشیان امروز در کاسه آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه نماز جمعه نهاوند ضمن گرامی داشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل، بابیان روایتی از امام رضا(ع) گفت: از خدا بترسید و بر شما باد که تواضع داشته باشید در برابر خدا و خلق خداوند چراکه انسان را از بسیاری از بدیها به دور میکند.
وی بابیان اینکه خداوند نعمات زیادی به انسان عنایت کرده است، گفت: یکی از مهمترین نعمات ما پیرو ولایت بودن است که بهواسطه آن امروز در انقلاب زندگی میکنیم که در آن امنیت و آسایش وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه شکر نعمت انقلاب، حضور درصحنههای انقلاب است، گفت: مسئولین باید از مردم بهواسطه اینکه دولتمردان را هیچگاه تنها رها نکردهاند قدردانی کرده و خدمت گذارشان باشند و در راستای رفع موانع و معضلات کشور بیشازپیش قدم بردارند.
امامجمعه نهاوند با اشاره به اینکه مردم و دولتمردان باید خود را در برابر نظام اسلامی با عمل و زبان شاکر ببینند، گفت: همه ما شاهد هستیم که امروز انقلاب اسلامی ایران علیرغم سنگاندازیهای نظام کفر دارای صلابت و قدرت زبان زد است.
وی با اشاره به اینکه امروز بسیاری از توطئههای میتواند مردم را از راه راست دور کند، گفت: راهحل این موضوع و جلوگیری از ورود به چنین راههای باطلی در خط ولایت بودن و بهرهگیری از رهنمودهایی است که رهبر معظم انقلاب با استناد به آیات و روایات بیان میفرمایند.
وی در بخش آغازین خطبه دوم نماز جمعه نهاوند ضمن توصیه مجدد به تقوای الهی، گفت: سرآمد همه نعمات ولایت اهلبیت است که امروز در ایران اسلامی این اعتقادات موجب شده توفیقات خوبی در مباحث مختلف کسب شود.
حجتالاسلاموالمسلمین در ادامه سخنانش با اشاره به رهنمود امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، گفت: اصلیترین هدف دشمن از آغازین روزهای انقلاب تاکنون ناکارآمد جلوه دادن حکومت دینی و اسلامی ایران است.
وی گفت: ایران اسلامی روزی درگیر ترور، منافقین، صدام، تحریمها و هزاران توطئهچینی دیگر از سوی دشمن بود اما تمامی این توطئهها به خواست و یاری خداوند تبدیل به فرصت شد و امروز ایران بالنده بر پایه آموزههای دینی و قرآنی در جهان نمایان است.
امامجمعه نهاوند با اشاره به اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران مدلی از یک حکومت پایهریزی شده بر اساس قرآن و روایات است، گفت: این مهم باعث شده بسیاری از کشورهای منطقه همچون بحرین، یمن و غیره با چرخه بیداری اسلامی درراه حق قدم بردارند هرچند که برای استوار ساخت حق و راه خدا شهدایی نیز تقدیم شده و خواهند کرد.
وی بابیان اینکه آمریکا حزبالله را تروریست و اسرائیل و داعش را دوست دار مردم میداند، گفت: امروز داعش و عربستان به نام اسلام، با پول مسلمانان در حال خیانت به اسلام و مسلمین هستند.
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