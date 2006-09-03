به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبري دهمين دوسالانه عكس اعلام كرد روز نخست داوري بخش مطبوعاتي و خبري با حضور هيات داوران شامل آلفرد يعقوب زاده، محمد فرنود، سيف اله صمديان، محسن شانديز، حسن سربخشيان و مجتبي آقايي دبير دوسالانه عكس به انجام رسيد.

مجموعه آثار رسيده به بخش مطبوعاتي و خبري بيش از 550 قطعه تك عكس و مجموعه عكس بوده كه از بين آنها داوران 82 اثر را براي بخش نمايشگاه برگزيدند. همچنين در بخش تك عكس دو اثر و در بخش مجموعه سه مجموعه پنج عكسي به عنوان آثار برگزيده انتخاب شدند. داوران دو مجموعه عكس و دو تك عكس را نيز شايسته تقدير دانستند.