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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۱۳

82 عكس خبري و مطبوعاتي در دوسالانه عكس شركت مي‌كنند

داوران بخش خبري و مطبوعاتي دهمين دوسالانه عكس ايران روز گذشته 82 قطعه عكس را براي حضور و رقابت در اين بخش دوسالانه انتخاب كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، ستاد خبري دهمين دوسالانه عكس اعلام كرد روز نخست داوري بخش مطبوعاتي و خبري با حضور هيات داوران شامل آلفرد يعقوب زاده، محمد فرنود، سيف اله صمديان، محسن شانديز، حسن سربخشيان و مجتبي آقايي دبير دوسالانه عكس به انجام  رسيد.

مجموعه آثار رسيده به بخش مطبوعاتي و خبري بيش از 550 قطعه تك عكس و مجموعه عكس بوده كه از بين آنها داوران 82 اثر را براي بخش نمايشگاه برگزيدند. همچنين در بخش تك عكس دو اثر و در بخش مجموعه سه مجموعه پنج عكسي به عنوان آثار برگزيده انتخاب شدند. داوران دو مجموعه عكس و دو تك عكس را نيز شايسته تقدير دانستند.

کد مطلب 375255

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