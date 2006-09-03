روشنفكر نمايي نمي كنيم / به دنبال ادبيات متعهد هستيم

به گزارش مهر، احمد شاكري به شبكه اطلاع رساني خانه خورشيد گفت : تشكيل شوراي ادبيات داستاني بسيج صرفا به منظورحمايت ازداستانهايي كه مضمون دفاع مقدس دارند نبوده ، بلكه اهداف اين شورا بسياروسيع تراست . علت اين امرهم اين است كه كشورنيازمند نويسندگاني است كه در موضوعات مختلف آثار خود را منتشر كنند .

احمد شاكري ادامه داد : به همين دليل شوراي ادبيات داستاني بسيج با برگزاري جشنواره هايي با موضوعات آزاد در درجه اول تلاش دارد مجموعه اي از استعدادهاي داستان نويسي را در كنار هم جمع كند، اما در مورد اين كه اين دو مقوله -ادبيات داستاني بسيج و ادبيات دفاع مقدس - جدا هستند يا نه بايد گفت از طرفي دو تعريف جداگانه دارند و از طرفي ندارند .ادبيات داستاني مجموعه اي از موضوعات را شامل مي شود كه ادبيات دفاع مقدس بخشي از آن است ، در ادبيات داستاني موضوعات محدود نيستند و تنها قيد آن براي موضوعات تعهد به مباني ديني و انقلابي است اما ادبيات دفاع مقدس شاخه اي خاص از اين ادبيات است كه متوليان خاص خود را دارد مانند بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس.

وي در خصوص اينكه چند درصد آثار در زمينه دفاع مقدس بوده گفت : در حال حاضرآمار دقيقي منتشر نشده ولي طبق برداشت اجمالي ما از داستان ها بنظر مي رسد ، دفاع مقدس نيز يكي از موضوعاتي است كه در كنار ساير موضوعات به آن پرداخته شده است . البته بسياري از داستان ها درون مايه ايراني اسلامي داشته اند و برخلاف جشنواره هاي ديگر در اين جشنواره آثار مورد تاييد و تاكيد همه داورها بوده اما اينكه چه مقدار از اين ها موضوع دفاع مقدس دارند ، نسبت زيادي نيست .علت آنهم اين است كه از همان ابتدا و در فراخوان جشنواره بر موضوعي نبودن اين جشنواره تاكيد داشته ايم شركت كنندگان با آگاهي ازهمين شرط آثار خود را ارسال كرده اند .

احمد شاكري هدف از برگزاري اين جشنواره را كمك به رشد و تعالي ادبيات كشور دانست و افزود : برگزاري اين جشنواره در نهايت به به رشد آگاهي و سطح معرفت جامعه منجر خواهد شد ، اما ضرورت برگزاري اين جشنواره اين است كه شركت كنندگان در اين جشنواره كساني هستند كه شايد در محيط هاي ديگر كمتر حضورداشته باشند و اهدافشان اهدافي فراتر از جشنواره هاي تجربه شده است .



وي ياد آور شد : اگر نگاهي به جشنواره هاي خرد و كلان مختلف كه در كشور برگزار مي شود بياندازيد اذعان اين امر دور از انتظار نيست كه بعضي از اين جشنواره ها چه در زمينه شركت كنندگان چه در زمينه هيئت داوران و چه نهاد هاي متولي برگزاري آنها وارد طيف هاي روشنفكر مابي شده اند و اين بدان معني است كه از بسياري ازجشنواره هاي امروز نمي توان انتظار داشت اثري سالم و مفيد به عنوان اثر برگزيده انتخاب كنند .

اين نويسنده اضافه كرد : نكته ديگر اين كه جشنواره هاي ديگر اغلب برنامه هاي خاصي براي هدايت وكمك به شركت كنندگان ندارند ، يعني جشنواره هاي مقطعي بدون دبيرخانه دائمي هستند اما در اساسنامه آموزشي شوراي ادبيات داستاني بسيج جشنواره يكي از برنامه هايي كه در نظر گرفته شده اين مسئله است . در حقيقت جشنواره ويترين برنامه هاي شوراست و نه همه آن ، فعاليت هاي شورا بيش از جشنواره و برنامه هاي آن شامل آموزش و برنامه هاي آن شامل آموزش و پژوهش در طول سال و ارتباط با افراد مستعد و نخبه است اين يكي از تفاوت هاي اساسي اين جشنواره با جشنواره هاي ديگر است .

وي در ادامه افزود : قطعا يكي از اهداف مهم جشنواره ها يافتن استعدادهاي داستاني در سرتاسر كشور است ، استعداد يابي در حوزه ادبيات داستاني بسيج تنها منحصر به جشنواره نيست ، چرا كه بسياري از استعدادهاي موجود در كشور به دلايل متعدد امكان حضور در جشنواره ها را ندارند از اين رو برنامه خاصي براي ورود اين افراد به حوزه فعاليت شورا در نظر گرفته شده است .

احمد شاكري در رابطه با برنامه هايي در مورد معرفي استعداد ها گفت : برنامه هاي شورا براي افرادي كه به عنوان استعداد معرفي مي شوند در حوزه ادبيات مختلف است ، نكته قابل توجه اين است كه برخي از اين افراد درشهرستانهاي دوردست زندگي مي كنند و به همين لحاظ امكان دستيابي و حضوردرجلسات نقد و مباحث نظري براي آنها ممكن نيست كه البته همه اينها مي تواند دررشد نويسنده موثرباشد . شورا با آگاهي ازاين موضوع درچند حوزه به آنها كمك مي كند كه مي توان اين موارد را نام برد .



تهيه بخشي ازمنابع مطالعاتي مفيد به صورت ماهانه با ارسال كتاب هاي مهم و تاثير گذار ادبي ، برنامه مسافرت هاي ادبي به همراه نويسنده هاي حرفه اي ، بدين صورت كه درهراستاني به تناسب حضوراين استعدادها سفرهايي انجام مي شود كه در آن نويسندگان حرفه اي با حضور درجمع نوقلمان به راهنمايي وآموزش آنها مي پردازند .



به گفته وي آموزش غيرحضوري افراد با تهيه جزوات آموزشي متناسب ، تشكيل جلسات نقد درهرمنطقه ازكشوركه تعداد قابل توجهي از استعدادها و نو قلمان حضورداشته باشند ، آشنايي نوقلمان با حوزه ادبيات داستاني كشور و جهان با فرستادن خبرنامه ادبيات داستاني كه براي اولين بار در اين شورا در تاريخ ادبيات داستاني كشور طراحي شده و شامل اخبار ادبي كشور و جهان است ، از ديگر فعاليت هاي در دست انجام است .