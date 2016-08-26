نفرات برتر مسابقات قهرمانی بدمینتون استان مرکزی مشخص شدند

دبیر هیات بدمینتون استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: این مسابقات روز جمعه با هدف شناخت هفت نفر برتر برای حضور در رقابت های قهرمانی کشور به مدت یک روز در اراک برگزار شد.

مرتضی آزادخانی افزود: این رقابت ها با شرکت ۳۰ورزشکار از شهرهای اراک، محلات، دلیجان، ساوه و شازند در سالن بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک پیگیری شد که در پایان مهدی دربندی، محمد حسین نقدی، سهیل صفری و محمدحسین نقدی همگی از اراک، اول تا چهارم شدند.

دبیر هیات بدمینتون استان مرکزی ادامه داد: همچنین محمدرضا آشوری از محلات مقام پنجم را کسب کرد و سامان صفری از اراک و محمدعباس مومنی از دلیجان نیز ششم و هفتم شدند.

آزادخانی اظهار داشت: این هفت نفر برتر جواز حضور در مسابقات قهرمانی کشور را که از شانزده تا نوزدهم شهریورماه جاری در ارومیه برگزار می شود دریافت کردند.

دبیر هیات بدمینتون استان مرکزی با بیان اینکه ۶۵۰ورزشکار سازمان یافته در رشته بدمینتون در این استان فعالیت دارند، افزود: همچنین تیم بدمینتون دختران استان مرکزی یازدهم ماه جاری برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به مشهد مقدس و تیم نوجوانان دختر نیز، پانزدهم ماه جاری برای حضور در رقابت های قهرمانی کشور به شاهرود اعزام می شوند.

وی خاطرنشان ساخت: دوازدهم شهریورماه جاری نیز شهر دلیجان، میزبان برگزاری مسابقات رده سنی نوجوانان بدمینتون استان مرکزی است.