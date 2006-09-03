درآمد نفتي اوپك به 522 ميليارد دلار خواهد رسيد/ توليد نفت ايران 130 هزار بشكه كاهش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، كشورهاي عضو اوپك مجموعا 70 درصد ذخاير قطعي نفت جهان را در اختيار دارند و سال گذشته بالغ بر 473 ميليارد دلار از محل صادرات نفت، درآمد كسب كردند.

اين رقم در سال 2006 به 522 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت اما با كاهش محتمل قيمت نفت در سال آينده، اعضاي اوپك شاهد كاهش درآمدهاي خود به 495 ميليارد دلار خواهند بود. با احتساب نرخ تورم، درآمد اعضاي اوپك در سال 2006 پايين‌تر از درآمد آنها در سال 1980 خواهد بود، چرا كه در اين سال درآمد نفتي اوپك با احتساب تورم 571.8 ميليارد دلار بوده است.

با اين وجود، درآمد كنوني اعضاي اوپك حتي با احتساب نرخ تورم، سه برابر ميانگين درآمد سالانه آنها در دهه 1990 است، اما نسبت به سال‌هاي 1980 و 1981 كمتر است. درآمد اعضاي اوپك طي 30 سال گذشته همواره تحت تاثير نوسانات شديد بهاي نفت قرار داشته به طوري كه در سال‌هاي 1973 و 1979 شوك‌هاي نفتي موجب افزايش شديد بهاي نفت و متعاقبا درآمدهاي نفتي اوپك شدند.

اما طي سال‌هاي 1986-1985 با كاهش بهاي نفت درآمدهاي اوپك شديدا كاهش يافت تا اينكه در سال 1991 با بروز جنگ خليج فارس و حمله عراق به كويت بهاي نفت شديدا افزايش يافت اما در سال‌هاي 1997 و 1998 با بروز بحران مالي در كشورهاي جنوب و شرق آسيا، قيمت نفت با كاهش بي‌سابقه مواجه شد.

مركز اطلاعات انرژي آمريكا، رشد بي‌رويه قيمت نفت طي سه سال اخير را در اثر تهديدات تروريستي، ناآرامي در خاورميانه، و رشد تقاضاي نفت مي‌داند.

مركز اطلاعات انرژي آمريكا همچنين ميانگين توليد نفت اوپك در نيمه نخست سال 2006 را (با احتساب عراق) 29 ميليون و 513 هزار بشكه در روز اعلام كرده است كه از ميانگين 30 ميليون و 15 هزار بشكه‌اي سال 2005 بيش از نيم ميليون بشكه كمتر است.

بر اساس اين گزارش، ميانگين توليد نفت ايران در نيمه نخست سال 2006 سه ميليون و 808 هزار بشكه در روز بوده است كه نسبت به ميانگين 3 ميليون و 938 هزار بشكه‌اي سال 2005 كاهشي 130 هزار بشكه‌اي نشان مي‌دهد. توليد نفت ايران در ماه ژانويه سال جاري ميلادي 3.9 ميليون بشكه در روز، در ماه فوريه 3.85، در ماه‌هاي مارس و آوريل 3.8، و در ماه‌هاي مه و ژوئن 3.75 ميليون بشكه در روز بوده است.