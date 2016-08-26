به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد عصر جمعه در دیدار با مردم دیر اظهار داشت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم و امروز آرامش و امنیت ما مدیون شهدا و استقامت آزادگان و ایثارگران است.

وی ضمن تقدیر از خدمات امامان جمعه شهرستان به‌ویژه امام جمعه دیر گفت: شهید رجایی و باهنر، اسطوره و الگوی مدیر مکتبی و انقلابی بودند و به تمام معنا خود را وقف خدمت بی منت به مردم کردند.

اعتماد با بیان اینکه دولت‌های برآمده از انقلاب در چنین مسیری سیر کرده‌اند اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در مسیر خدمت به مردم گام بر میدارد و در پی تحقق مطالبات مردم است.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه دکتر روحانی از یاران حضرت امام و مقام معظم رهبری و عضو مجلس خبرگان رهبری است، گفت: دکتر روحانی سال‌ها در هیئت رئیسه قوه مقننه و در مراکز حساس و استراتژیک و دبیر شورای امنیت و زمان جنگ نقش آفرینی کردند و از همه مهمتر مورد وثوق مقام معظم رهبری است.

وی اظهار داشت: رئیس جمهور با تشکسل دولتی فرا جناحی متشکل از عقلا و افراد مجرب و کارآزموده، در مسیر خدمت به مردم و پاسخ به مطالبات آنان گام برداشته است.

فرماندار دیر خاطرنشان کرد: در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، کشور در شرایط سختی قرار گرفته بود که با تلاش دولت و همکاری مردم و با درایت مقام معظم رهبری برجام به فرجام رسید.

وی با بیان اینکه در حوزه سلامت و بهداشت دولت دستاوردهای بی‌نظیر داشته است گفت: در بحث عمران شهری و روستایی در این سه سال، دولت سنگ تمام گذاشته است و تغییر در چهره روستاها به‌خوبی محسوس است.

اعتماد افزود: توزیع عادلانه اعتبارات در سطح شهر و روستا، توجه به جوانان، پاسخگویی به مطالبات جوانان و زنان، باب کردن فرهنگ عذرخواهی از مردم، تثبیت نرخ ارز و نوسانات مالی، ساماندهی مسائل معیشت مردم و مرزنشینان، برخورد با فیش های نجومی از دستاوردهای دولت است.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیشترین هجمه‌ها و توهین‌ها به این دولت و رئیس جمهور منتخب مردم می‌شود که دور از انصاف و حکایت از بی‌انصافی بعضی از مخالفان و منتقدان است.

فرماندار شهرستان دیر از آغاز و افتتاح ۲۲ پروژه عمرانی در هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال در شهرستان دیر خبر داد و گفت: در هفته دولت امسال شاهد بهره برداری از ۱۶ پروژه با اعتبار بر ۳۳ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال و شش پروژه با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال نیز عملیات اجرایی آنها در شهرستان دیر آغاز خواهد شد.