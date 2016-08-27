۵۰۰ تاکسی نو به ناوگان تاکسیرانی ورامین افزوده می شود

علی حیدریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی یکی از اولویت های شهرداری ورامین است، اظهار داشت: برخی از تاکسی های موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارند.

شهردار ورامین افزود: روند نوسازی تاکسی های فرسوده شهری ورامین یکی از اولویت هایی است که با جدیت از سوی سازمان تاکسیرانی شهرداری ورامین دنبال می شود.

وی با اشاره به تعداد تاکسی های فرسوده شهری در ورامین ادامه داد: بر اساس آمارهای به دست آمده، از مجموع تاکسی های فعال در حوزه درون شهری و برون شهری ورامین، ۵۰۰ دستگاه نیازمند نوسازی و به روز شدن هستند.

شهردار ورامین، افزایش رفاه حال شهروندان را از اهداف نوسازی تاکسی های فرسوده شهری دانست و اضافه کرد: روند نوسازی ۵۰۰ دستگاه تاکسی در ورامین به منظور بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی و افزایش رفاه حال مسافران آغاز شده و تلاش می شود تا روند آن تسریع یابد.

وی بیان داشت: بدون تردید هر چه امکانات و سطح خدمت رسانی در حوزه حمل و نقل عمومی در ورامین ارتقا پیدا کند، میزان رغبت شهروندان برای استفاده از این وسایل نیز افزایش پیدا خواهد کرد.