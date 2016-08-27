خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-سید فرشاد رجایی فر: یاسوج همچون شبه جزیره ای بین دو رودخانه پرآب بشار و مهریان قرار گرفته است. رودخانه هایی که گاهی در فصول زمستان و بهار طغیان می کنند و همیشه پر آب هستند.

رود خروشان بشار که در صدها کیلومتر پایین تر کارون را شکل می دهد همچون نیم دایره ای از شرق تا غرب این شهر کشیده شده و برای عبور از این رودخانه و ارتباط با دشت سررود جنوبی و روستاهای اقماری تنها دو پل در جنوب این شهر پیش بینی شده که یکی به مسیر رفت و دیگری برگشت اختصاص دارد.

شاید سال ۵۵ که یاسوج با جمعیتی ۲۰هزار نفری به مرکزیت استان کهگیلویه و بویراحمد درآمد در فکر هیچ فردی خطور نمی‌کرد روزی به دلیل مهاجرت بیش از حد باید به فکر رفع مشکلات ترافیکی در این شهر باشیم.

این شهر اکنون بیش از ۱۲۰هزار نفر جمعیت دارد و طول آن به بیش از ۱۸ کیلومتر رسیده و این در حالی است که طی سی سال گذشته تنها یک پل بر روی این رودخانه احداث شده است.

این روزها بار سنگین ترافیک بر شهر یاسوج سنگینی می کند و نیاز به احداث پل سوم بشار را ضرورت می بخشد.

اما هر روز این پل حکایتی دارد، این پروژه یک روز به علت کمبود اعتبار ، روزی دیگر به دلیل عدم تملک زمین‌های اطراف پروژه و وجود معارضان اجتماعی متوقف شده و هنوز نتوانسته سرپا بایستد و درمانگر ترافیک این شهر باشد.

ساختن پل دیگر در دنیا و ایران پروژه ای زمان بر نیست اما مردم شهر یاسوج یک دهه است که در انتظار احداث این پل هستند. آنها هر موقع از کنار پل نیمه تمام بشار رد می شوند این سوال تکراری به ذهنشان خطور می کند که چرا در دیگر شهرهای کشور چنین پروژه هایی در کمترین زمان ممکن احداث می شوند اما در یاسوج باید یک دهه منتظر ماند .

پل سوم بشار با هدف کاهش بار ترافیکی در ورودی شهر یاسوج و ارتباط با دشت سررود جنوبی و روستاهای آن در سال ۸۲ کلنگ زنی شد.

این پل به طول۱۳۰ متر و دارای دو دهانه ۲۵ متری و دو دهانه ۴۵ متری است که دو باند رفت و برگشت با عرض هر کدام ۱۱ متر دارد و تا کنون ۳۵ میلیارد ریال هزینه در برداشته و در سالهای اخیر به دلیل کمبود اعتبار و تملک ۲۱ هزار مترمربع از زمین های کشاورزی اطراف آن متوقف شد.

خالی شدن زیرپایه های پل در پی برداشت بستر رودخانه

با این حال نه تنها این پل پس از یک دهه به بهره برداری نرسیده بلکه برداشت های بی رویه واحدهای تولید شن و ماسه از بستر رودخانه موجب خالی شدن زیر پل و خطر ریزش آن شده است تا هنوز به بهره برداری نرسیده، دغدغه های تازه شکل گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در صورت تامین اعتبار در سال جاری فاز اول این پروژه سال ۹۶ به بهره برداری می رسد، گفت: هم اکنون فاز اول این پل ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حسین فدایی با بیان اینکه در سال ۹۴ این پروژه به علت کمبود شدید اعتبار تعطیل شد، افزود: در سال جاری پیمانکار قول داده است کار را شروع کند.

وی این پروژه را در برای برون رفت شهر یاسوج از گره ترافیک مهم عنوان کرد و یادآور شد: این پل یکی از مهمترین دغدغه های حوزه عمرانی شهر یاسوج است و با احداث این پل گره ترافیکی شهر یاسوج به طرف سررود جنوبی تا حدودی کاهش می یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تاکنون سه میلیاردو ۵۰۰میلیون تومان در این پروژه هزینه شده است، بیان داشت: ۶ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آن اعتبار نیاز است.

رفع گره ترافیکی ورودی و خروجی شهر یاسوج با بهره برداری از پل سوم

همچنین رئیس پلیس راهور شهر یاسوج به خبرنگار مهر گفت: خارج شدن از شهر یاسوج با دو پل جوابگو نیست و ترافیک زیادی به وجود می آورد.

سید محسن حسینی راد افزود: رفع گره ترافیکی ورودی و خروجی شهر یاسوج با بهره برداری از پل سوم بشار امکان پذیر است.

حسینی راد ادامه داد: بارها در جلسات شورای ترافیک شهرستان و استان در مورد ضرورت احداث این پل صحبت شده اما متاسفانه هنوز کاری انجام نشده است.

وی با اشاره به هجوم گردشگران به شهر یاسوج در تابستان و بهار گفت: در تعطیلات پایان هفته شاهد ترافیکی به طول سه کیلومتر در ورودی و خروجی این پل هستیم که بسیار مشکل زاست.

وی اظهار کرد: اگر خدای نکرده یکی از پل های کنونی با مشکلی مواجه شوند، هیچ راهی برای تردد به سمت دشت سررود جنوبی و حاشیه جنوبی شهر یاسوج نیست.

پل اول و دوم بشار بار ترافیکی سنگینی را تحمل می کند

مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: پل اول و دوم بشار بار ترافیکی سنگینی را تحمل می کند.

سید حسین کاظمی افزود: زمان زیادی از ساخت پل اول و دوم بشار می گذرد و این حجم بالای ترافیک با توجه به فرسودگی پل خطر ناک است.

وی بیان کرد: در راستای کاهش ترافیک بر روی این دو پل، پل سوم بشار در حال احداث است.

کاظمی اظهار داشت: این پل هرچه سریعتر باید به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، پل سوم بشار برای ارتباط مردم شهر یاسوج با روستاهای ضلع جنوبی شهر و همچنین ارتباط با محور یاسوج به شیراز و یاسوج به جنوب ضروری است و تسریع در احداث آن بسیاری از مشکلات ترافیکی شهر را رفع خواهد کرد.

با توجه به وجود تنها دوپل رفت و برگشت بر روی رود بشار، احداث این پل از نظر پدافند غیر عامل نیز یکی از نیازهای ضروری و مهم شهر یاسوج بوده که غفلت از آن خسارت زاست.