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۶ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۰۸

با حضور وزیر علوم؛

کتابخانه پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود افتتاح شد

کتابخانه پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود افتتاح شد

شاهرود - کتابخانه پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور وزیر علوم، معاونان وی، استاندار سمنان و مسئولان ارشد استانی و شهرستانی در پردیس مهندسی این دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح شنبه در بدو ورود به شاهرود با حضور در گلزار شهدای گمنام دانشگاه صنعتی این شهر و ادای احترام به روح پرفتوح شهدای انقلاب اسلامی در آئین افتتاح کتابخانه پردیس مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود و مجموعه آزمایشگاه های این پردیس شرکت کرد.

این پروژه علمی، تحقیقاتی، شش هزار و ۶۵۰ متر زیر بنا دارد و برای احداث آن هفت میلیارد و ۷۶۶میلیون تومان از محل اعتبارات عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود هزینه شده است.

محوطه سازی، پارک ایرانی، کتابخانه تمام دیجیتال، سالن مطالعه، سالن تحقیقات و هیئت علمی، گلزار شهدای گمنام، پارکینگ، ایستگاه اتوبوس، سلف دانشجویی، نمازخانه، آزمایشگاه های تخصصی، پردیس فناوری و ... از جمله بخش های این پروژه بزرگ است.

افتتاح کارخانه آرد و بازگشایی کارخانه کنستانتره توحید شاهرود دیگر برنامه های وزیر علوم در شهر زادگاهش است.

فرهادی در مقصد بعد، میهمان مردم دامغان خواهد بود.

کد مطلب 3752683

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