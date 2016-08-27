کتابخانه پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح شنبه در بدو ورود به شاهرود با حضور در گلزار شهدای گمنام دانشگاه صنعتی این شهر و ادای احترام به روح پرفتوح شهدای انقلاب اسلامی در آئین افتتاح کتابخانه پردیس مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود و مجموعه آزمایشگاه های این پردیس شرکت کرد.

این پروژه علمی، تحقیقاتی، شش هزار و ۶۵۰ متر زیر بنا دارد و برای احداث آن هفت میلیارد و ۷۶۶میلیون تومان از محل اعتبارات عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود هزینه شده است.

محوطه سازی، پارک ایرانی، کتابخانه تمام دیجیتال، سالن مطالعه، سالن تحقیقات و هیئت علمی، گلزار شهدای گمنام، پارکینگ، ایستگاه اتوبوس، سلف دانشجویی، نمازخانه، آزمایشگاه های تخصصی، پردیس فناوری و ... از جمله بخش های این پروژه بزرگ است.

افتتاح کارخانه آرد و بازگشایی کارخانه کنستانتره توحید شاهرود دیگر برنامه های وزیر علوم در شهر زادگاهش است.

فرهادی در مقصد بعد، میهمان مردم دامغان خواهد بود.