حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که دشمن برنامه ریزی دقیقی را در حوزه فرهنگی انجام داده است، اظهار داشت: امروز دشمن با تمام توان و ظرفیت، اخلاق و فرهنگ و سبک زندگی ما را نشانه رفته است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: متأسفانه علیرغم تهدیدهای فرهنگی دشمن، برخی دستگاه های متولی فرهنگ در کشور گرفتار روزمرگی شده اند.

وی ادامه داد: متأسفانه امروز شاهد هستیم که برخی از نهادها و دستگاه های فرهنگی به جای پرداختن به امور زیربنایی و تقویت اخلاق و مبانی اعتقادی در جوانان و نوجوانان و مصون ساختن آنان در برابر هجمه های دشمن، به مسایل و موضوعات حاشیه ای می پردازند.

محمودی با اشاره به دغدغه های مقام معظم رهبری در عرصه های فرهنگی نیز یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها نگرانی خود را از عملکرد دستگاه ها و نهادهای فرهنگی کشور اعلام داشته اند.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین بیان داشت: همان طور که رهبری فرمودند، چرا باید فیلمی در جامعه اسلامی تولید شود که تیشه به ریشه ایمان جوانان بزند و باید دستگاه های فرهنگی میان هنرمندانی که عمرشان را در راه خدمت به نظام اسلامی صرف کرده اند، با هنرمندانی که در این عرصه قدمی برنداشته اند، تفاوت قائل شوند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران با انتقاد از توجه برخی نهادهای فرهنگی به مسائل و موضوعات حاشیه ای گفت: گویا مشکل کشور تنها راه اندازی کنسرت موسیقی است که برخی مقامات و مسئولان عالیرتبه کشور به دفاع از آن بر می خیزند.

محمودی تأکید کرد: امروز کشور نیازمند توجه جدی به مسائل و موضوعات فرهنگی است و باید مسئولان و متولیان فرهنگی کشور به جای پرداختن به مسایل و موضوعات حاشیه ای، به دنبال حل ریشه ای معضلات این حوزه باشند.