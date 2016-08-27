منابع خوزستان بین المللی است ولی خدمت به مردم محلی هم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه جمعه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته دولت در نمایشگاه بین الملل اهواز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دولت اظهار کرد: شهدای ما مظلومانه به خاک و خون کشیده شدند و به خاطر اعمال تروریستی، شرایطی پیش آمد تا جامعه از فیض حضور آنها بی بهره باشد

وی افزود: همچنین یاد و خاطره اولین شهید دولت، «شهید حامد جرفی» بخشدار هویزه در زمان جنگ که از طرف جمهوری اسلامی ایران به عنوان شهید کشوری دولت شناخته شده را گرامی می دارم.

شریعتی با بیان اینکه امروز بابت بعضی نداشته هایی که باید در خوزستان باشند از مردم این استان عذرخواهی می کنم، در کلانشهر اهواز که مرکز صنعتی خوزستان و محل تامین بیشترین درآمدهای کشور به شمار یم رود چنین نمایشگاهی در شان استان نیست و جای تأسف دارد.

استاندار خوزستان بیان کرد: خوزستان قطب فولاد، پتروشیمی، نفت ایران است که در آینده ای نزدیک نیز مقرر شده تا در این استان، تمدن بزرگ غرب کارون شکل بگیرد و تولید نفت در این نقطه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

شریعتی تصریح کرد: با وجود این همه ظرفیت در خوزستان، وجود چنین نمایشگاهی که حتی در حد شهرهای درجه چهار هم نیست، باعث تاسف است. البته این ضعف دولت نیست و همت بلندی می طلبد که ظاهرا وجود ندارد. از هیئت مدیره نمایشگاه بین الملل اهواز تقاضا داریم که فکری جدی و اساسی به حال این وضعیت کند. باید زمینی که برای محل جدید نمایشگاه در نظر گرفته شده را مورد بررسی قرار داده و مکانی که در شان مردم خوزستان باشد را طراحی و راه اندازی کنند.

وی تاکید کرد: واقعا خنک کردن محل نمایشگاه کار خیلی سختی نیست که نتوانیم آن را انجام بدهیم.

شریعتی با اشاره به مشکلات موجود در استان خوزستان بیان کرد: در بحث درمان با مشکلات بسیار عدیده ای مواجه هستیم و از اینکه دانش آموزان خوزستانی هنوز هم در مدارس کپری و کانکسی درس می خوانند، عذرخواهی می کنم. دولت اگر کاری انجام می دهد بر حسب وظیفه است و هیچ منتی هم نداریم. متاسفانه خیلی از مردم در مناطق محروم این استان که ذخایر آبی خوبی دارد، آب شرب مناسبی ندارند.

استاندار خوزستان با تاکید بر نبود آب شرب با کیفیت در خوزستان ادامه داد: در برخی مناطق اهواز لوله آب دقیقا از درون فاضلاب عبور می کند. بیشترین اعتبارات عمرانی را به خوزستان اختصاص می دهند و بیشترین تولید محصولات کشاورزی نیز از این استان است. بنابراین همه باید دست به دست هم دهیم و منافع استان را در اولویت قرار بدهیم.

وی تاکید کرد: اگر بناست تا اهواز شهری در سطح ملی و بین المللی و در حد منابع و ذخایر استان بهره مند باشد، باید همه نسبت به حل مشکلات استان دغدغه داشته باشند. منابع استان بین المللی است ولی خدمات رسانی به مردم خوزستان در سطح محلی هم نیست. مردم حق دارند خدماتی در حد منابع بین الملی استان خود داشته باشند.

شریعتی بیان کرد: امیدوارم با برنامه ریزی های مناسب بتوانیم استان را یک قدم به جلو ببریم. خوزستان باید پیشرفتی در شان منابع و نیروی انسانی را داشته باشد.

وی گفت: دولت در شرایطی کار را به دست گرفت که تولید نفت در کشور به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه رسید و کشورهای غربی تحریم های بسیاری را بر علیه ایران روا داشتند. هنگامی که دولت زمام کار را به دست گرفت، گردش مالی کشور با مشکلات بسیاری مواجه بود. منابع مالی کشور در بانک های خارج از کشور مانده و امکان ورود و بازگشتش هم وجود نداشت. دولت حتی با کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت به دلیل کاهش قیمت نفت مواجه بود.

شریعتی تصریح کرد: دولت در انجام کارهای ضروری هم با مشکل مواجه بود و همچنین واحدهای تولیدی نیز رو به تعطیلی می رفت.

استاندار خوزستان با بیان اینکه پیش بینی می شود سال آینده یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل ۶۴۰ پروژه در استان هزینه شود، دولت در زمینه احیای رودخانه کارون و همچنین ساماندهی وضعیت فرودگاه اهواز که در حد افق آینده نیست، اهتمام ویژه ای دارد.

شریعتی افزود: قرارداد خرید یک هزار میلیارد تومان لوله برای استان خوزستان منعقد شده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بازپرداخت این مبلغ را تضمین کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دولت که در محل نمایشگاه های بین المللی اهواز آغاز به کار کرد روزهای پنجم تا هشتم از ساعت 19 تا 23 پذیرای بازدید عموم است.