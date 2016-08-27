وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای کردستان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی که صبح امروز وارد فرودگاه سنندج شد بعد از حضور در مراسم استقبال راهی بهشت محمدی شهر سنندج شد و به مقام شامخ شهدای کردستان ادای احترام کرد.

وزیر آموزش و پرورش به نمایندگی از سوی هیات دولت به استان کردستان سفر کرده است و قرار است در مراسم ها و برنامه های مختلفی به مناسبت هفته دولت حضور پیدا کند.

علی اصغر فانی بعد از ادای احترام به مقام شامخ شهدای کردستان راهی مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه ها و طرح های عمرانی می شود.

حضور در جلسه شورای اداری و شورای آموزش و پرورش از دیگر برنامه های سفر وزیر آموزش و پرورش به استان کردستان است.