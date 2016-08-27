ایوب بهتاج در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید افت محسوس تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته طی سال‌های اخیر اضافه کرد: در واقع این افت به مشکلات استانی برنمی‌گردد بلکه سیاست‌گذاری قیمت بیمه ورزشی عامل آن است.

وی یادآور شد: در سال ۹۲ تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته ۴۸ هزار و ۲۰۰ نفر بود که در سال ۹۳ به ۵۲ هزار و ۳۰۰ نفر رسید و دوره طلایی در آمار ورزشکاران محسوب می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: در سال ۹۴ دبیر فدراسیون فوتبال بدون تائید مجمع قیمت بیمه را در بخش روستایی از ۵۰ هزار ریال به ۱۵۰ هزار ریال و در قهرمانی از ۱۰۰ هزار ریال به ۱۵۰ هزار ریال افزایش داد.

بهتاج با تأکید به اینکه اغلب ورزشکاران در روستاها با افزایش قیمت بیمه انصراف دادند، اضافه کرد: دستاورد این اقدام کاهش تعداد بیمه‌شده‌ها به ۴۵ هزار و ۵۰۰ نفر در سال گذشته است.

وی با اشاره به کاهش ورزشکاران روستایی از شش هزار نفر به دو هزار و ۵۰۰ نفر، افزود: این کاهش البته منطقی بود به دلیل اینکه حتی شهروندان نمی‌پذیرفتند برای یک ورزش همگانی به جای ۵۰ هزار ریال ۱۵۰ هزار ریال بپردازند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: برای رفع این مشکل از استان اردبیل درخواست شد که نرخ بیمه تغییر نکند تا دوباره استقبال افزایش یابد.

بهتاج با بیان اینکه این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت، اضافه کرد: در حال حاضر ۳۲ هزار نفر بیمه شده داریم که افزایش آن در دستور کار است.