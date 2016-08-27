عکاسان سینما و موسسه رسانه های تصویری درگذشت رشیدی را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن عکاسان سینمای ایران در پیامی ضایعه درگذشت داوود رشیدی را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: «انجمن عکاسان سینمای ایران، ضایعه درگذشت استاد داوود رشیدی را به جامعه هنری و خانواده محترم ایشان تسلیت می گوید، از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.»

پیام تسلیت مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری

سید مصطفی ابطحی مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری نیز در پیامی درگذشت داوود رشیدی بازیگر کهنه کار سینمای ایران را تسلیت گفت.

در پیام تسلیت سید مصطفی ابطحی آمده است:

«داوود رشیدی بازیگری از جنس مردم بود و گواه این مدعا نقش های ماندگاری است که در ذهن مخاطبان و تاریخ عرصه سینما و هنرهای نمایشی این مرز و بوم به ثبت رسیده است. از شش انگشتی تکرار نشدنی سریال «هزار دستان» تا خجه ممد فیلم «شیلات» و نقش آفرینی در بی بی چلچله و هنرنمایی در اثر ماندگار «کمال الملک» همه و همه بخشی از تاریخ هنری این کشور را تشکیل می دهد.

سینمای ایران امروز نه تنها یک بازیگر کهنه کار که یک اندیشمند فرهنگی را از دست داده است. این فقدان بزرگ را به همسر و فرزند استاد رشیدی تسلیت می گویم و از خدای منان برای آن فرهیخته گرامی علو درجات را خواستارم.»