به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد بوشهر، احمد لطفی در نشست با مدیرکل و کارکنان شرکت هواپیمایی استان بوشهر افزود: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری برای اطلاع‌رسانی و جذب مشارکت‌های مردم در برنامه‌های خیریه این نهاد در دستور کار قرار گرفته است که برای اجرای آن در حال رایزنی با این مجموعه‌های اداری هستیم.

وی اضافه کرد: چهار فرودگاه موجود در شهرهای این استان به دلیل حجم قابل توجه جابجایی مردم دارای ظرفیت مناسبی برای تببین برنامه‌های کمیته امداد در دهه چهارم فعالیت هستند.

لطفی تصریح کرد: در این راستا با توافق‌های انجام شده به‌زودی تفاهم‌نامه همکاری بین کمیته امداد و شرکت فرودگاه‌های استان بوشهر منعقد می‎شود.

وی پیشنهاد کرد: استقرار یک میز کاری در فرودگاه‌های استان توسط کمیته امداد همراه با قرار دادن بروشورهایی حاوی برنامه‌های مشارکتی این نهاد در حین ارائه بلیط در دفاتر نمایندگی‌های شرکت هواپیمایی در بوشهر می‌تواند در راستای جلب نظر مسافرین خیر موثر واقع شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر با اشاره به نقش خیرین در ارائه کمک به محرومین تحت حمایت این نهاد افزود: با توجه به محدودیت منابع‌ و علاقمندی خیرین و افراد نیکوکار جامعه برای کمک به هم‌نوعان، برنامه‌ریزی‌های مناسبی در این نهاد برای استفاده از این ظرفیت و توانمندی در راستای رسیدگی به وضعیت محرومان انجام شده که در سال جاری نیز به دقت ادامه می‌یابد.