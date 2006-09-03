به گزارش خبرنگار مهر در قم، روحالله خانقلي از اتصال 17 مركز تلفن در شهر قم و چهار مركز تلفن در شهرهاي قنوات، كهك، جعفريه و دستجرد به شبكه بينالمللي اينترنت خبرداد و خاطر نشان كرد: در حال حاضر حدود هزار و 600 پورت منصوبه شبكه بينالمللي اينترنت در استان داريم كه فقط ار 400 پورت آن استفاده ميشود.
وي افزود: مابقي هزار و 200 پورت منصوبه شبكه بينالمللي اينترنت، قابل واگذاري به متقاضيان اعم از بانكها، آژانسهاي مسافرتي و... است. خانقلي با اشاره به توسعه پروژه ICT روستايي يا دفاتر خدمات ارتباطي روستايي، اظهار كرد: در حال حاضر 24 روستاي استان به شبكه اينترنت وصل هستند و قرار است اين تعداد در آينده نزديك به 50 روستا برسد.
وي يادآور شد: هم اكنون 50 روستاي استان داراي مركز تلفن روستايي هستند. مدير عامل شركت مخابرات استان قم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نصب 250 هزار شماره تلفن همراه در شركت مخابرات يادآور شد: در حال حاضر حدود 120 هزار شماره تلفن همراه در استان مشغول به كار هستند.
وي بدهي شركت مخابرات به مردم از 100 اولويت قرعهكشي شده تلفن همراه را 87 اولويت عنوان كرد و گفت: شركت مخابرات استان قم بايد در زمانبنديهاي مشخص شده حدود 115 هزار شماره تلفن همراه به مردم واگذار كند.
خانقلي در خصوص علت واگذار نشدن همه اولويتهاي تلفن همراه به متقاضيان با توجه به ظرفيتهاي موجود، گفت: واگذاري تلفن همراه بر اساس سه بخش سوئيچ، انتقال و دسترسي انجام ميگيرد كه در حال حاضر در بخشهاي سوئيچ و انتقال مشكلي وجود ندارد. اما در بخش دسترسي، پيمانكار مشغول فعاليت است و توأم با فعاليت و نصب تجهيزات توسط پيمانكار اولويتهاي تلفن همراه واگذار ميشود. وي در پايان قول داد: اگر اولويتهاي تلفن همراه زودتر از موعد مقرر واگذار نشود مطمئناً تأخيري در واگذاري آنها صورت نميگيرد.
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