رییس جشنواره فیلم مونترال استعفای کارکنان را افترا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، سرژ لوسیک که جشنواره جهانی فیلم مونترال را سال ۱۹۷۶ تاسیس کرد دیروز گفت همه این خبرها تهمت و افترا به کارکنان است و آنهایی که این خبر را منتشر کردند باید پاسخگو باشند.

در حالی که جشنواره مونترال امسال چهلمین سال برگزاری‌اش را تجربه می‌کند، این جشنواره از روز پنجشنبه درهایش را روی شرکت کنندگان باز کرد.

رییس این جشنواره اعتصاب یا استعفای هر یک از کارکنان جشنواره را تکذیب کرد و با وجود انتشار نامه سرگشاده‌ای که در ژورنال دو مونترال منتشر شده بود و کادر جشنواره خبر استعفای خود را برای بی‌ثباتی مالی جشنواره اعلام کرده بودند، همه این حرف‌ها را بی‌اساس خواند.

رییس جشنواره در تماسی با اسکرین دیلی در حالی که به‌شدت برافروخته و عاطفی بود، گفت گردش مالی جشنواره به مقدار زیادی وابسته به افرادی است که به صورت کوتاه مدت با جشنواره قرارداد می‌بندند ولی این مساله نیز موجب اعتراض و استعفایی نشده است.

وی افزود: این داوطلبان اصلا چیزی درباره مسایل مالی نمی‌دانند و اصلا دلیلی ندارد تا درباره مسایل مالی‌مان بخواهیم به آنها توضیحی بدهیم، چون آنها مشکلی ندارند.

لوسیک تاکید کرد که فستیوال به صوت عالی از روز پنجشنبه کارش را شروع کرد و با اقبال هم روبه رو شد. جشنواره‌ فیلم مونترال از ۴ تا ۱۵ شهریور در کانادا برپا می‌شود.

این در حالی است که پیش از این کارکنان جشنواره فیلم مونترال در نامه‌ای خطاب به مسئولان برگزاری جشنواره مونترال به دلیل بی ثباتی مالی جشنواره اعلام کرده بودند مجبور به استعفا شده‌اند. بی‌کفایتی رییس و بنیانگذار جشنواره نیز دلیل دیگری بود که آنها گفته‌اند وادارشان کرد تا استعفا بدهند.

با وجود همه این حرف ها و این که کانادا حمایت خود را از این جشنواره پس کشیده است، سرژ لوسیک ۸۵ ساله مدیر جشنواره اصرار بر عادی بودن همه چیز دارد.

وی گفت ما هم مثل هر جشنواره دیگری سعی می‌کنیم تا حامی مالی به دست بیاوریم و قول می‌دهم فستیوالی که ۴۰ سال سابقه کار دارد ۴۰ سال دیگر به کار خود ادامه دهد.

در هر حال شمار زیادی از کارمندان تمام وقت این جشنواره که یک روز پیش از افتتاح آن استعفای خود را اعلام کردند، هنوز حرف خود را پس نگرفته‌اند.

این در حالی است که امسال «سینما نیمکت» ساخته محمد رحمانیان در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارد و «هاری» ساخته امیر احمد انصاری در بخش مسابقه فیلم‌های اول جای دارد. «قصه شهرزاد» به کارگردانی شاهین پرهامی و «لبه تیغ: افسانه بازیگران زن ایرانی» ساخته بهمن مقصودلو، محصول آمریکا نیز در بخش مسابقه فیلم‌های مستند جای گرفته‌اند. در بخش سینمای جهان جشنواره نیز قرار است انیمیشن «مبارک» ساخته محمدرضا نجفی امامی و «باغ‌های زردآلو» ساخته پوریا حیدری‌اوره و «خداحافظ آنالوگ» به کارگردانی هیوا امین‌نژاد به نمایش درآیند.