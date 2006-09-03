تلاش مجدد روسيه براي انتقال نفت خزر از طريق بلغارستان

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين پروژه كه حدود 14 سال است متوقف مانده است، نفت روسيه و خزر را از مسير دريايي به بندر بورگاس بلغارستان و از آنجا به بندر الكساندرپوليس يونان مي‌رساند تا روانه بازارهاي اروپايي شود. هزينه اين خط لوله 280 كيلومتري 900 ميليون يورو معادل 1.15 ميليارد دلار برآورد مي‌گردد و هدف از احداث آن كاستن از هزينه و زمان انتقال نفت خزر و روسيه به اروپا است.

بر اساس اين گزارش، نفت‌كش‌ها هم‌اكنون براي انتقال نفت روسيه از مسير تنگه هرمز بسفر استفاده مي‌كنند كه به علت پهناي بسيار كم آن ترافيك دراين مسير بسيار زياد است و تصادف نفت‌كش‌ها خطرات فراواني درپي دارد به طوري كه دريك مورد در سال 2005 حدود 150 ميليون ليتر نفت خام در دريا ريخته شد.

پروژه خط لوله روسيه به بلغارستان و يونان 14 سال پيش مطرح شد اما تاكنون به علت اينكه مسكو در مقرون به صرفه بودن آن ترديد داشت، به تعويق افتاده است. اما اكنون با رسيدن بهاي نفت به بالاي 70 دلار، اين پروژه سودمندتر شده است. در صورت احداث اين خط لوله، سالانه 35 ميليون تن از نفت روسيه و خزر به اروپا منتقل خواهد شد و روسيه انتظار دارد قرارداد پروژه تا پايان سال نهايي شود.

تاكنون شركت‌هاي شورون آمريكا، كنسرسيوم روسي-انگليسي TNK-BP، رزنفت و سيب نفت روسيه، بلغارگاز و تي.يو.بي بلغارستان و Hellenic يونان براي مشاركت در اين پروژه اعلام آمادگي كرده‌اند. اين خط لوله به روسيه قدرت جولان بيشتري در حوزه نفتي خزر مي‌دهد و رقيبي براي خط لوله باكو-تفليس-جيحان محسوب مي‌شود و اقدام جديد روسيه براي تسلط ژئواستراتژيك بيشتر بر منابع نفت و گاز كشورهاي حاشيه خزر است.