بررسی بی اعتنایی دولت به مجلس دراصلاح قراردادهای نفتی در نماینده

به گزارش خبرگزاری مهر، با پرونده‌هایی چون: مرگ خاموش محصولات ارگانیک و توزیع زیرپوستی تراریخته ها، قوانین که در دولت یازدهم خاک می خورد، آغاز بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در سالروز بنکداری اسلامی، بی اعتنایی دولت به مجلس در اصلاح قراردادهای نفتی؛ از صبح شنبه (۹۵/۰۶/۶) در کیوسک‌های مطبوعاتی تهران

هفته نامه «نماینده» در شماره اخیر خود و در آستانه انتخابات هیئت رییسه شواری شهر، به سراغ «مهدی چمران» رییس شورای اسلامی شهر تهران رفته و درباره پیامدهای منفی «سیاسی کاری» در مدیریت شهری با وی گفت و گو کرده است.

تازه‌ترین شماره «نماینده» با توجه ابلاغ قراردادهای نفتی از سوی معاون اول رئیس جمهور، درست یک روز پس از جلسه غیر علنی وزیر نفت در مجلس، به بازتاب اعتراضات نمایندگان در این زمینه پرداخته و بی اعتنایی دولت به مجلس در اصلاح قراردادهای نفتی را به عنوان تیتر خود برگزیده است. همچنین در گفتگویی تفصیلی با «حجت الاسلام آزادی خواه»، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس که در حاشیه بازدید از تحریریه «نماینده» صورت گرفت، جای خالی دغدغه های «سبک زندگی» را در لایحه برنامه ششم ارزیابی کرده است.

علاوه بر یادداشت‌ها و گفتارهایی از:

مجتبی شاکری؛ عضو شورای اسلامی شهر تهران

حمیدرضا فولادگر؛ عضو کمیسیون صنایع و نماینده اصفهان در دوره های هفتم تا دهم مجلس

اسدالله عباسی؛ نماینده مردم رودسر و عضو کمیسیون آموزش مجلس

محمد مهدی مفتح؛ نماینده مردم تویسرکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

پرونده‌هایی برای «مرگ خاموش محصولات ارگانیک و توزیع زیرپوستی تراریخته ها»، «قوانین که در دولت یازدهم خاک می خورد... »، «آغاز بررسی طرح اصلاح نظام بانکی در سالروز بانکداری اسلامی» و «طلاق توافقی و بازار گرم دلالان تلگرامی» نیز علاوه بر درِگوشی‌هایی از اخبار پشت پرده، از دیگر خواندی‌های سی‌ و هفتم شماره هفته‌نامه «نماینده» بشمار می‌روند.