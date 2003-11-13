امروز در تاريخ

آغاز شب هاي پر فيض قدر :



از شب نوزدهم ماه مبارك رمضان شب هاي پرفيض و بركت قدر آغاز مي شوند . شب هايي كه در آن نزول قرآن كريم رقم خورده اند و قدر و مرتبت آن بيش از هزار سال است . قدر در لغت به معناي بزرگ ، با عظمت ، با ارزش و پر قيمت است . قدر در لغت به معناي سختى و معيشت نيز آمده است . اين شب بنابر روايات مشهور يكي از شب هاي نوزدهم ، بيست ويكم و يا بيست وسوم ماه مبارك رمضان است . در ميان شب هاي بيست و يكم و بيست و سوم نيز آن گونه كه از تعدادى از احاديث و روايات استفاده مى شود ، احتمال شب قدر بودن شب بيست و سوم را مى توان تقويت نمود و معتبرتر دانست. غسل شب قدر ، احيا و شب زنده دارى ، قرآن بر سر گرفتن ، استغفار و انابه از جمله اعمال سفارش شده در شب هاي پر بركت قدر است . بنابر بر خي روايات سرنوشت انسان براي سال بعد در شب قدر رقم مي خورد. شب قدرازجهت ديگري نيزاهميت خاص و فوق العاده اي دارد وآن نزول د فعي قرآن كريم است . قرآن كريم به دو گونه تدريجي و دفعي بر قلب پيامبر اكرم ص نازل شد . در نزول تدريجي كه مدت آن 23 سال به طول انجاميد آيات قرآن كريم بنابر شرايط مختلف بر قلب پيامبر اكرم ص واردشدند . اما در نزول د فعي كه سوره قدر قرآن كريم نيز برآن تاكيد دارد ، قرآن كريم به يكباره بر قلب حضرت رسول اكرم ص نازل گشت .



در گذشت آيت الله پسنديده :



در چنين روزي در سال1375هجري شمسي آيت الله سيد مرتضي پسنديده برادرگرامي حضرت امام خميني به ديدار حق شتافت . آية الله پسنديده، برادر بزرگ امام خمينى در هفدهم شوال 1313 هجرى قمرى در شهرستان خمين ديده به جهان گشود . ايشان پس از فراگيري دروس مقدماتى در سال 1327 به اصفهان عزيمت كرد و در آنجا ادبيات، منطق، كلام، فقه، اصول و هيئت و نجوم را نزد استاداني چون مرحوم آيت الله العظمى حاج آقا رحيم ارباب و آقا شيخ على يزدى و مرحوم تويسركانى و آيت‏الله العظمى خاتون آبادى آموخت . ايشان پس از گذراندن دوره‏هاى سطح و خارج دروس حوزوى به خمين مراجعت كرد و حوزه دروس فقه، اصول، كلام منطق و نحو را در آن شهر برپا نمود . در اين دوران حضرت امام خمينى در زمره شاگردان آن بزرگوار بود. آيت الله پسنديده در حوزه سياسي نيز فرد فعالي بودند و مقاومتشان در مقابل خوانين و عمال حكومت رضاخان ، زبانزد مردم آن منطقه بود . ايشان از دوران نوجوانى، در جريان جنگ جهانى اول درصف مبارزان در برابر قواى متجاوز انگليس قرار گرفت و در جريان كشف حجاب محاكمه شد . در زمان شهيد سيد حسن مدرس و درمبازرات ملى شدن نفت هم مشاركت فعال داشت . پس ازاشغال خاك ايران به وسيله نيروهاى متفقين، آيت الله پسنديده به اتهام مخالفت و جلوگيرى از تامين نان و خوراك نيروهاى متفقين تبعيد شد. پس از قيام خونين 15 خرداد و دستگيرى امام خمينى، آيت‏الله پسنديده به همراه مراجع و علماى ايران به تهران عزيمت و در اعتراض دسته جمعى علماء مشاركت فعال داشت . ازنظر رژيم پهلوي ايشان به عنوان فردي خطر ناك شناخته شد و به همين دليل بارها و بارها آن عالم رباني به دادگاه فرمايشى نظامى رژيم احضار و تحت محاكمه قرار گرفت. تاثير فعاليتهاى آيت الله پسنديده موجب شد كه رژيم پهلوي منزل امام خميني ره در قم و محل استقرار آيت‏الله پسنديده را تحت مراقبت‏شديد قرار دهد ، اما اين اقدامات با مقاومت آيت‏الله پسنديده بى‏اثر شدند تااينكه سرانجام رژيم تصميم به تبعيد ايشان به خمين را گرفت . آيت‏الله پسنديده پس از چندى بى‏اعتنا به حكم تبعيد، به قم مراجعت و فعاليتهاى خود را ادامه داد كه مجددا و اين بار به اتهام داير كردن مراسم سوگوارى در منزل امام دستگير شد ود وباره ايشان را به خمين تبعيد كردند. پس از آن چندين بار ديگر ايشان به خاطر فعاليت هاي گسترده خود عليه رژيم پهلوي تحت محاكمه قرار گرفت و يا تبعيد شد . مرحوم آيت‏الله پسنديده پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز علي رغم موقعيت ويژه‏اى كه از مراتب علم و تجربه و مبارزات مستمر خويش داشت همچون گذشته افتخار وكالت امام خمينى ره را در امور شرعى مردم به عهده گرفت و در طول سالهاى پس از پيروزى با بزرگوارى و بى‏هيچ ادعا و توقعى و بدون كمترين تغييرى در مواضع و مشى و شيوه زندگى خويش همان مسير روشن گذشته را تعقيب نمود.

در گذشت استاد سعيد نفيسي :

درچنين روزي در سال1344هجري شمسي ، استاد سعيد نفيسي اديب ، نويسنده ، محقق نامدار معاصر ايراني دار فاني را وداع گفت . استاد سعيد نفيسي فرزند ناظم الاطبا، پركارترين نويسنده و محقق معاصر در سال 1274 ه ش در تهران چشم به جهان گشود . او در ايران ، فرانسه و سويس به تحصيل پرداخت و پس از مراجعت به تهران در استخدام وزارت فوائد عامه آن دوران در آمد . وي از آ غاز تاسيس دانشگاه به سمت استادي دانشكده حقوق و پس از آن به استادي دانشكده ادبيات برگزيده شد . استاد نفيسي از اعضا پيوسته فرهنگستان بود و مدتي نيز در دانشگاههاي كابل و شهرهاي هندوستان از جمله دهلي ، كلكته و همچنين دانشگاههاي قاهره و بيروت تدريس كرد .







او همچنين جزء اعضاي شوراي فرهنگي سلطنتي ايران بوده است . تاليف ها و تصحيحات و ترجمه هاي آن استاد فاضل بيش از يكصد و هشتاد جلد است كه ، فرنگيس ، ماه نخشب ، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر ، نثر معاصر فارسي ، درفش ايران و شير خورشيد ، آتش هاي نهفته ، تصحيح تاريخ بيهقي ، تصحيح ديوان خواجوي كرماني ، احوال و اشعار رودكي ، نايب چاپارخانه ، افسانه هاي گريلف ( ترجمه ) ، تاريخ عمومي قرون معاصر ( ترجمه ) وتاريخ سياسي - اجتماعي ايران ( ترجمه ) وايلياد و اديسه ( ترجمه ) از مهمترين آنهاست . وي همچنين در طول عمر پر بار خود دست به انتشار جرايد فرهنگي و سياسي زد كه ازميان آنها مي توان به انتشار روزنامه پرتو ، روزنامه اميد ، مجله شرق و مجله پيام نو اشاره كرد .





شهادت سيد علي اندرزگو :

سيد علي اندرزگو در رمضان سال 1318 شمسي در بازارچه گمرك خيابان شوش تهران در يك خانواده متوسط ديده به جهان گشود . او پس از طي دوران كودكي به دليل فقر خانوادگي مشغول به كار شد و در همان دوران شب ها به فراگيري علوم ديني مي پرداخت . شهيد اندرز گو در نوجواني و سالهاي شكل گيري شخصيت اش ضمن شناخت نواب صفوي با تشكيلات فداييان اسلام بيش از پيش آشنا شد . اندرز گو كه در همان سالها خود را به سلاح علم و ايمان مسلح مي ساخت با درك پيام مبارزاتي امام خميني ره در سن هجده سالي قدم به عرصه مبارزه عليه رژيم منحوس پهلوي نهاد . وي پس از پانزدهم خرداد ماه سال 1342 توسط عمال ساواك دستگير شد و تحت شديد ترين شكنجه هاي ساواك قرار گرفت. وي در راستاي هدفش پس ازآزادي از زندان با حاج صادق اماني ، عضو جمعيت موتلفه اسلامي آشنا و در همين دوران وارد شاخه نظامي اين تشكيلات شد . اعدام انقلابي حسن علي منصور نخست وزير وقت ، با همكاري شهيدان محمد بخارايي ، رضا صفار هرندي ، مرتضي نيك نژاد و حاج صادق اماني د ر اين زمان جامه عمل پوشيد . پس از اين واقعه رژيم او را غيابا به اعدام محكوم كرد . اندرزگو در همين زمان توانست به عراق مهاجرت كند وازنعمات وجودي امام خميني ره بهره اي فراوان ببرد . اندرز گو در سال 1345 به ايران بازگشت و مجددا سرگرم فعاليت هاي انقلابي شد. او پس از شناسايي ساواك ، بارديگر به افغانستان رفت اما باز هم مخفيانه به مشهد بازگشت . وي در همين دوران با حضور در لبنان و تماس با سازمان الفتح ، تعليمات نظامي را نيز فراگرفت . اندرز گو، به اين دليل كه همواره تحت تعقيب ساواك بود ، مرتب از خانه اي به خانه اي ، از محله اي به محله اي و از شهري به شهري در حال جابجايي بود وبا كمال فرا ست و زيركي يك مجاهد راستين لحظه اي ازفعاليت ضد طاغوت زمان، باز نمي ماند. سرانجام پس ازسال ها مبارزه بي اما ن عليه رژيم شاهنشاهي در چنين روزي در سال 1358 ه ش ( 1398 ه ق ) كه مصادف با ايام شهادت اميرالمومنين علي (ع) ، سر سلسله شهيدان شيعه بود ، هنگام اذان در شامگاه هجدهم ما ه مبارك رمضان با زبان روزه در كمين خفاشان رژيم آمريكايي شاه افتاد و دعوت حق را لبيك گفت و به درجه رفيع شهادت نايل آمد . ازجمله مطالب شنيدني ، خواندني و قابل تحسين آن مجاهد نستوه و شجاع اين است كه وقتي تحت تعقيب شديد ساواك بود با همسر و فرزند كوچكش مد تها كنار خيابان زندگي مي كرد زيرا پولي براي پرداخت اجاره بهاي خانه اي نداشت ، اما هرگز لحظه اي دست از مبارزه نكشيد . نبايد فراموش كرد كه همسر فداكار آن شهيد نيز پا به پاي وي بود و توانست تمام سختي هاي مبارزه را تحمل كند و در همان حال فرزند اني را پرورش دهد كه اكنون دو تن از آنان مدارج دانشگاهي را طي مي كنند.



برگزاري نخستين جشنواره استاني مطبوعات :







در چنين روزي در سال 1374 ه ش نخستين جشنواره مطبوعات استاني كشور در شهر اراك برگزار شد . جشنواره هاي استاني مطبوعات خود طريقي است در جهت شناساندن مطبوعات محلي و رشد و ارتقاي آنها در ميان مردم يك استان . جشنواره هاي استاني مطبوعات در سالهاي بعد پيگيري شدند .



برخورد با نقض تحريم تسليحاتي ايران :

در چنين روزي در سال 1986 ميلادي كنگره آمريكا ، رونالد ريگان رئيس جمهور وقت اين كشور را متهم به نقض تحريم تسليحاتي ايران كرد ودر اين زمينه دستور رسيدگي صادر نمود. اين موضوع به ماجراي ايران گيت و آمد ن مك فارلين با يك هو اپيماي پر از سلاح به همراه كيك و كلت و انجيل به فرود گاه مهرآباد باز مي گردد . ايران گيت به ايران كنترا نيز مشهور است .

جمعيت ايران ، نوزده ميليون نفر :







در چنين روزي در سال 1335 ه ش ، نتايج نخستين سرشماري ده سال يك بار ايران اعلام شد . پس از اين سرشماري جمعيت ايران 19 ميليون نفر بر آورد شد .



به قدرت رسيدن اسد در سوريه :





در چنين روزي در سال 1970 ميلادي حافظ اسد در سوريه به قدرت رسيد .



حافظ اسد رييس جمهور فقيد سوريه در چنين روزي در سال 1930 ميلادي به دنيا آمد . حافظ اسد پس از طي تحصيلات مقدماتي وارد دانشكده افسري شد . وي پس از مدتي خدمت در ارتش ، در نيروي هوايي سوريه به در جه ژنرالي رسيد و پس از طي مقاماتي چون وزير دفاع و فرمانده نيروي هوايي ، نخست وزيري و دبير كلي حزب بعث از ماه مارس 1971 ميلادي پس از انجام كودتايي رييس جمهور سوريه شد . اسد ، سياست آشتي جويانه اي را با اعراب دنبال مي كرد و به دنبال گسترش اتحاد دنياي اسلام و عرب در برابر دشمنان خارجي بود . وي در طول مدت رياست جمهوري خود بار ها از سياست خصمانه رژيم صهيونيستي نسبت به فلسطينيان به شدت انتقاد كرد و جهان اسلام را به مبارزه با اين پديده شوم در منطقه فرا خواند . اسد مقاوم ترين رهبرعربي درخط مقدم جبهه با رژيم اشغالگر قدس بود وي هرگز حاضر نشد با رژيم صهيونيستي قبل ازتخليه بلند ي هاي جولان ، بخشي از خاك اشغا ل شده كشورش توسط رژيم جعلي اسرائيل ، قراردادي امضاء كند. حافظ اسد در همين حال سياستمداري بسيار زيرك بود .

انفجار مقر آمريكاييان :

در چنين روزي در سال 1995 ميلادي در يك انفجار بزرگ مقر آمريكاييان در رياض منفجر شد . هنوز پس از گذشت چند ين سال هيچ گروهي مسووليت اين انفجار را به عهده نگرفته است .



تولد رابرت لويي استيونسن :





در چنين روزي در سال 1850 ميلادي رابرت لويي استيونسن در اد ينبورگ اسكاتلند به دنيا آمد . جزيره اسرار آميز مهمترين اثر اوست . روبرت لوييز استيونسن داستان نويس ، شاعر و مقاله نويس انگليسي در آغازبه دليل بيماري جسمي خود سفر هاي بسياري كرد . او در سال 1876 شروع به نوشتن مقالاتي كرد كه در سال 1881 ميلادي ، آنهارا به چاپ رساند . وي در مدت اندكي ‌داستان‌ها و رمان‌هاي بي شماري مي‌نويسد. بعضي از اين داستان‌ها در فضاي مه آلود اسكاتلند شكل مي‌گيرد و بعضي ديگر در درياي آفتاب جنوب مي گذرند . استيونسن داستانهاي كوتاه بسياري نگاشت و ضمن مسافرت در سال 1879 به كاليفرنيا ازدواج كرد . كتاب هاي معروف جزيره گنج ، دكتر جكيل و مستر هايد براي وي شهرت بسياري به ارمغان آوردند . او سرانجام در سال 1894 ميلادي در مجمع الجزاير ساموا د ار فاني را وداع گفت .



پرتاب نخستين فضا پيماي مريخ گرد :



در چنين روزي در سال 1971 ميلادي فضا پيماي مارينر 9 به عنوان نخستين فضا پيميايي كه توانست دور مريخ را بچرخد به فضا پرتاب شد .



كشته ومجروح شدن بيست و سه هزار نفر از مردم كلمبيا :

حدود 23 هزار نفر از ساكنان شهر آرمرو كلمبيا در چنين روزي در سال 1985 ميلادي گرفتار آتشفشاني گسترده اي كه شهر را فرا گرفت ، شدند . بر اثر اين واقعه گدازه هاي آتش فشان نوادو دل رويز تمامي شهر را فرا گرفت .



راي مردم سوئد براي پيوستن به اتحاديه اروپا :





در چنين روزي در سال 1994 ميلادي مردم سوئد براي پيوستن كشورشان به اتحاديه اروپا آ راي خود در صندوق هاي راي ريختند . قرار داد ماستريخت كه در دسامبر سال 1991 از طرف سران 12 كشور عضو جامعه اقتصادي اروپا درشهر ماستريخت هلند به امضا رسيد ، وحدت سياسي و اقتصادي كشور هاي عضو اين جامعه را پيش بيني مي كند . به موجب اين قرار داد كشور هاي عضو جامعه اقتصادي اروپا و كشور هاي ديگري كه ممكن است بعدا به عضويت اين جامع پذيرفته شوند تا پايان قرن بيستم داراي پول واحد ( يورو) شدند . بر اساس اين قرار داد اتباع اين كشور ها شهروند اروپا به شمار مي آيند و نه فقط آزادانه در تمام كشور هاي عضو رفت و آمد مي كنند بلكه در هريك از كشور هاي عضو حق راي و كسب كار خواهند داشت . پارلمان اروپا براساس اين قرار داد ، قدرت اجرايي پيدا كرد و سياست هاي دفاعي و خارجي را كشور هاي عضو تعيين خواهند كرد . قرار داد ماستريخت قبل از اينكه به مرحله اجرا برسد به تصويب پارلمانهاي كشورهاي امضا كننده قرار داد رسيد و يا در يك همه پرسي مورد تاييد اكثريت مردم بر خي كشور ها قرار گرفت .



اخراج بازرسان تسليحاتي سازمان ملل :

در چنين روزي در سال 1997 عراق شش تن از بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد را از كشورش اخراج كرد .



انتشارماجراي رسوايي كلينتون :

در چنين روزي در سال 1998 ميلادي مونيكا لوينسكي قراردادي را با خبرگزاري مارتين امضا كرد تا تمامي داستان روابط خود را با بيل كلينتون رييس جمهوروقت آمريكا بيان كند . پس از انتشار اين رسوايي اخلاقي بيل كلينتون مورد نكوهش بسيار جامعه آمريكا قرار گرفت .



غرق شدن نخستين ناو هواپيما بر :







در چنين روزي در سال 1941 نخستين ناو هواپيما برغرق شد. ناو هواپيمابر انگليسي آرك رويال كه در غرب درياي مديترانه در حال انجام ماموريت بر ضد آلمان و ايتاليا بود ، بر اثر اصابت اژدر غرق شد.



تولد آنتوان دو لاووازيه :





درچنين روزي در سال1743ميلادي آنتوان دولاووازيه شيميدان فرانسوي درپاريس ديده به جهان گشود . وي را پدر علم شيمي جديد نيز مي نامند چراكه با كشف طريقه علمي تبديلات و تغييرات شيميايي ، اين علم را برپايه علمي و صحيح خود بنيان نهاد . او براي نخستين بار آب را تجزيه كرد و از آن دو عنصر اكسيژن و هيدروژن به دست آورد . لاووازيه درسال1794ميلادي به جرم مخالفت با انقلاب فرانسه ، به دست عده اي از انقلابيون بوسيله گيوتين گردن زده شد .



تولد جيمز كلارك ماكسول :





در چنين روزي در سال 1831ميلادي ، جيمزكلارك ماكسوِل رياضيدان و فيزيكدان اسكاتلند ي متولد شد . ماكسول پس از طي تحصيلات مقدماتي و عالي خود ، مشغول تحقيق و تدريس دررشته رياضي دردانشگاههاي كمبريج و ادينبورگ شد . نظريه هاي ماكسول در فيزيك ورياضي امروزه نيز از ارزش بالايي بر خوردارند .

