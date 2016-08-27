نامزدهای مسابقه حافظان حرم در بخش داستان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، با اتمام مراحل داوری مسابقه شعر و داستان یک دقیقه‌ای حافظان حرم، تمام نامزدهای این مسابقه در دو بخش شعر و داستان مشخص شدند. دبیرخانه این مسابقه که پیش از این ۱۰ اثر را به عنوان نامزدهای نهایی بخش شعر معرفی کرده بود با اعلام ۱۰ اثر دیگر در بخش داستان یک دقیقه‌ای به کار خود در معرفی نامزدها پایان داد.

بنا بر این گزارش، افسانه بختیاری‌نژاد از قم، طیبه شجاعی از کرمان، مریم اکبرپور از کیش، مرضیه پژوهان‌فر از استان خوزستان (شوشتر)، رویا کریمیان از شهر اصفهان، سجاد خالقی از شهرکرد، سیده صدیقه حسینی از رشت، جلال احمدی حسن‌آباد از کرج و احمد حیدریان و فائضه غفار حدادی از تهران، نامزدهای نهایی مسابقه حافظان حرم در بخش داستان هستند.

از میان این ۱۰ نامزد، نفراتی به عنوان برگزیده و افرادی به عنوان شایسته تقدیر معرفی خواهند شد که اسامی آن‌ها در مراسم اختتامیه مسابقه اعلام خواهد شد. نفرات برگزیده‌ این مسابقه، ۲ سکه بهار آزادی و تقدیری‌های آن نیم سکه دریافت خواهند کرد. طبق اعلام قبلی، قرار است برگزیدگان این مسابقه با حمایت بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، راهی مشاهد مشرفه کشور عراق و عتبات عالیات شوند.

مراسم اختتامیه مسابقه شعر و داستان یک دقیقه‌ای حافظان حرم، روز دوشنبه ۸ شهریورماه مقارن با روز ملی مبارزه با تروریسم، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم واقع در خیابان جمهوری اسلامی شهر مقدس قم برگزار می‌شود.